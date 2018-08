Vikki Carr Hablará en San Diego Sobre el Cuidado de la Salud

Por Alexandra Mendoza

La cantante mexicoamericana Vikki Carr abrirá su corazón con la comunidad hispana de San Diego como parte de una campaña para promover el cuidado de la salud.

La iniciativa Hay Más Adelante de UnitedHealthcare y la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés), consiste en una serie de eventos educativos alrededor del país para informar a personas mayores y otros beneficiarios de Medicare sobre sus opciones de cobertura médica.

Vikki Carr ha aceptado esta tarea pues el tema de cuidado de salud toca su corazón. Y es que la artista internacional con más de 50 años de trayectoria no se retiró de los escenarios, más bien puso una pausa en el camino para cuidar de su esposo quien padece demencia.

“Son cosas personales en mi vida que voy a compartir con todos”, adelantó la cantante en entrevista con La Prensa San Diego. “Vikki Carr no se ha retirado de su carrera, mejor decidió cuidar de su esposo por tres años y ahora, gracias a Dios he encontrado a personas que me lo pueden cuidar con amor y cariño”.

Por ello, es que la tres veces ganadora del Latin Grammy ahora se toma el tiempo para hablar con más personas que podrían estar pasando por una situación parecida o que desconocen sus opciones para obtener cobertura médica.

Carr busca motivar a los hispanos de la región para que vean sus oportunidades en el futuro sin importar la edad. “Sí hay más adelante en la vida”, subrayó.

La cantante originaria de Texas, ha recorrido otras ciudades con este mensaje y se ha percatado que aún hay confusión entre los hispanos sobre este tema. “Tienen miedo, si ellos reciben una carta de Medicare y van a tener que escoger qué parte quieren, cómo lo van a saber si no van con alguien que les puede explicar”, consideró.

Una encuesta realizada por UnitedHealthcare en 2013, encontró que uno de cada cinco adultos describe el programa Medicare como “confuso” o expresan que no entienden cómo funciona. También, dos tercios de los beneficiarios nunca han adquirido cobertura o no han buscado hacerlo en más de tres años.

De acuerdo con un estudio hecho por el Pew Hispanic Center en 2012, los latinos representan el porcentaje más alto de personas sin seguro en el país. Se estima que un 31 por ciento de los hispanos no cuentan con cobertura médica, lo que representa aproximadamente el doble del porcentaje de la población total de Estados Unidos que no está asegurada.

Por ello, es que este evento gratuito, contará con la presencia de expertos quienes resolverán todas las dudas sobre Medicare, incluyendo las distintas partes del programa, requisitos y plazos para inscripción. La idea, es que la comunidad se informe en su idioma y tome la mejor decisión.

“Los asistentes saldrán de estos eventos con información que les permitirá encontrar la cobertura de Medicare que mejor se adapte a sus necesidades de salud y presupuesto”, comentó a través de un comunicado, Renzo Jara de UnitedHealthcare, quien estará a cargo de la parte educativa de Medicare.

Carr estará presente para compartir su experiencia personal con los sandieguinos y no descarta interpretar algunos de sus más grandes éxitos.

La cita es este sábado 25 de agosto tanto a las 10 de la mañana como a las 2 de la tarde en el Jacobs Center ubicado en el 404 Euclid Avenue, San Diego, CA 92114. El evento está abierto para todo público y no tendrá costo de entrada.