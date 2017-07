Traen Fútbol a Niños de National City

Por Mario A. Cortez

Niños y niñas de National City fueron invitados a una semana llena de actividades a través de un campamento en la escuela primaria Las Palmas esta semana pasada.

The First Goal, una organización no lucrativa que trabaja con voluntarios tanto en el Condado de San Diego como en Tijuana, organizó un campamento con la intención de promover la educación y estilos de vida saludables entre los niños.

Laurel Swanson, co-fundadora de The First Goal, habló con La Prensa San Diego acerca de las actividades realizadas durante el campamento.

“Un día normal comienza con registro de entrada a las 9 a.m. y luego una rotación entre estaciones de actividades”, dijo Swanson. “Cada estación cuenta con una actividad diferente, como el fútbol, artes y manualidades, e interacciones con un orador invitado.”

Durante un día de campo regular, tres grupos de diferentes edades rotan por diversas estaciones y actividades que conforman el campamento.

El pasado martes, 11 de julio de miembros del Departamento de Bomberos de National City fueron invitados a interactuar con los niños y para hablar de lo que hacen y cómo llegar a ser un bombero, así como participar en otras actividades.

“Los bomberos son profesionales y pueden ser ejemplo a seguir cuando sean mayores, lo cual tendrá un impacto duradero”, explica Swanson. “El propósito detrás de los oradores invitados es mostrar a los niños que pueden lograr lo que quieran en sus vidas y tratamos de cubrir diferentes profesiones con el fin de mostrar a los niños carreras a las cuales podrían quizá no estén expuestos”.

Esta semana, los invitados especiales fueron miembros del Centro de Ciencias Reuben H. Fleet, la Sociedad Protectora de Animales de San Diego, y la campeona de la Copa Mundial Femenil de la FIFA Shannon MacMillan, quien trajo su medalla de primer lugar con ella.

Entrenadores de fútbol de voluntarios ejecutan ejercicios con los niños de los tres grupos y les ayudan a pulir sus habilidades de fútbol. Al final del día, los niños pueden participan en un partido para concluir las actividades.

“Es un ambiente de aprendizaje seguro y divertido para ayudarles a crecer y convertirse en personas sanas”, dijo Swanson.

El próximo campamento de The First Goal se llevará a cabo el próximo mes en Tijuana y contará con actividades similares.