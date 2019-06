Se Alargan Esperas para Refugiados con Nuevo Acuerdo Entre México y EE.UU.

Por Manuel Ocaño

Organizaciones que apoyan a los migrantes en los dos lados de la frontera temen que el nuevo acuerdo alcanzado esta semana entre México y Estados Unidos alargue la espera de quienes tengan que aguardar en la frontera mexicana resoluciones a sus peticiones de asilo.

Salvador, un migrante de San Pedro Sula en Honduras, platicó en el refugio Juventud 2000 de Tijuana que su proceso de asilo desde el principio se apegó a los requisitos de las autoridades estadunidenses, pero aun así han pasado casi nueve meses y ahora decide regresar a su país, aunque corra riesgos.

“Primero tardé como dos meses en llegar hasta aquí, hasta Tijuana. Me apunté en el cuaderno (para obtener un turno para pasar a pedir asilo a la garita) y me tocó un número como para un mes y medio”, contó.

“Luego pasé a una audiencia en la corte y me dieron cita para la siguiente como a los dos meses y una semana. Pero en esa me dieron otra cita para noviembre”, relató el ex militar que huyó amenazado por no ayudar a las pandillas.

Dentro de poco, en el verano, se cumple un año que salió de Honduras, y Salvador piensa que lo más indicado sería volver.

“Si me niegan asilo en esta siguiente audiencia, me pueden deportar. O con ayuda de un abogado puedo apelar, ¿pero con qué dinero?, si no conseguí trabajo en Tijuana, y cuánto tiempo va a ser para una apelación”, cuestiona.

José María “Chema” García Lara, el coordinador del refugio explicó que el ritmo en que las cortes de migración en San Diego llevan las audiencias de asilo impacta en la moral de los migrantes.

“A lo mejor salieron de sus casas ilusionados en llegar a esta frontera, cruzar y conseguir trabajo y con eso comenzar una mejor vida para sus familias, pero se encuentran con un proceso de varios meses, a veces un año, y no tienen una solución, ni un trabajo que les permita seguir adelante y ayudar a sus familias”, dijo Chema García.

Explicó que por esas circunstancias, “muchos prefieren regresar a sus lugares de origen o de plano tratar de cruzar como indocumentados a Estados Unidos, aunque ya conocen lo riesgos, pero es que no aguantan”.

Con la salida de Salvador y otra persona, el refugio tiene ahora 157 personas, es decir prácticamente lleno completo.

Pedro Ríos, el director del Comité de Servicios Amigos Americanos, una organización nacional cuáquera que ayuda a los migrantes, expresó su preocupación porque el nuevo acuerdo entre los dos países colapse el sistema de refugios en la frontera.

México aceptó, según expresó el canciller Marcelo Ebrard, a usar a la Guardia Nacional, inicialmente 6,000 efectivos, para frenar el flujo de migrantes centroamericanos en los límites con Guatemala.

La otra parte del acuerdo es que México acepta que Estados Unidos envíe a la frontera mexicana a esperar a los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que pidan asilo.

“¿Y dónde los vamos a poner?”, exclamó García Lara.

Sin ayuda del gobierno federal, que suspendió el apoyo a organizaciones civiles, el Instituto Nacional de Migración se apoya en los albergues que operan con caridad, pero sin ofrecer ninguna ayuda.

“Es muy preocupante porque si empiezan a mandar mucha gente a Tijuana a esperar audiencias, en unos días se va a saturar y, además de los peligros que corren los solicitantes de asilo, tendrían que enfrentar peores situaciones”, dijo Ríos, entre ellas la posibilidad de tener que permanecer en la calle.

Hay un cuestionamiento claro de las organizaciones: si la patrulla fronteriza que cuenta con cierta infraestructura y presupuesto de miles de millones de dólares se dice colapsada por el flujo de migrantes, ¿cómo irán a colapsar los refugios en la frontera que no cuentan con apoyo?

Todos los migrantes que sean enviados a esperar a México tendrán que enfrentar retrasos en las cortes de migración.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hasta abril pasado había 892,517 casos. Esto es unos 200,000 más que el año pasado, y están todavía por reabrirse unos 359 mil casos que se suponía estaban resueltos pero que reactivó el exprocurador Jeff Sessions.

Por ahora en Tijuana los refugios experimentan casi lleno total. De acuerdo con cifras del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD), actualmente en Tijuana aguardan citas programadas en cortes de San Diego unos 6,000 migrantes.