SB 1 Acelerará el Reparamiento de la Ruta Estatal 78

Por Ana Gómez Salcido

Las autoridades de Caltrans mejorarán 71 millas en carriles de la Ruta Estatal 78 (SR-78) como parte de la Ley de Reparaciones y Responsabilidades de Calles del 2017, con fondos del Proyecto de Ley del Senado Estatal (SB 1, por sus siglas en inglés). Las reparaciones se realizarán desde la Calle Flora en Escondido hasta West Harverford Road en Ramona que está justo al Este del cruce de la Avenida Magnolia en Ramona y la Calle Wynola en Julian.

“La Ruta Estatal 78 en el Condado de San Diego es una carretera importante entre el Este y el Oeste que es especialmente esencial para nuestras comunidades rurales”, dijo Laurie Berman, directora del Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en inglés). “Los fondos de la SB 1 para este proyecto, permiten que el personal realice obras de reparación que duren a largo plazo para un sistema de transporte que sea seguro y fiable para los usuarios que dependen de esta ruta”.

Más de mil 300 camiones utilizan este segmento de la SR-78 cada día y el 28 por ciento de esos camiones, tienen más de cinco ejes que contribuyen al deterioro de la carretera.

“Sin los fondos de la SB 1 para este proyecto, el pavimento seguiría en deterioro, lo que llevaría a un impacto en los viajeros con un alto mantenimiento de reparaciones para ellos”, dijo el director de distrito de Caltrans, Cory Binns. “El mover a la gente y a la mercancía por esta carretera es algo crítico ya que las cinco ciudades que tienen una intersección en la SR-78 están creciendo más que nunca antes, con gente trabajadora que reside ahí”.

Este proyecto de 12.5 millones de dólares fue asignado a Calmex Engineering Inc. quienes quitarán el pavimento viejo para reemplazar el camino con mejoramientos en la carretera como mejores letreros y líneas de señalamiento. Las obras de construcción iniciaron la semana del 9 de Julio en los carriles con dirección Oeste de la SR-78 y en la calle Haverford en Escondido, y continuarán desde los domingos hasta los jueves de 8 p.m. a 5 a.m. hasta que el proyecto culmine en el otoño de este año. Las obras de construcción requerirán que la SR-78 se reduzca a un carril en algunos segmentos, así como bloqueos temporales en algunas calles.

Este fin de semana, personal de Caltrans cerrará un carril de la SR-78 desde la Avenida Magnolia hasta Old Julian Highway para actividades de eliminación de pavimento. Los cierres continuarán hasta el lunes, 27 de Agosto de 8 a.m. a 4 p.m. y desde el martes, 28 de Agosto hasta el jueves, 30 de Agosto las obras continuarán desde las 8 a.m. hasta las 9 p.m. De acuerdo a Caltrans, las obras podrán continuar hasta el fin de semana festivo del Día del Trabajo.

Durante los cierres, los trabajadores trabajarán en segmentos de dos a tres millas en una zona de construcción de ocho millas. El personal dirigirá a los viajeros hacia una dirección en diferentes tiempos.

En el lugar se contará con señalamientos para alertar a los conductores sobre las obras de construcción. Los viajeros podrán atrasarse hasta 15 minutos por los diferentes cierres y se les recomienda planear su viaje con mayor tiempo para llegar a sus destinos, además de que estén alertos en las zonas de construcción.

Las obras están sujetas a cambios ya sea por algún incidente de tránsito, el clima, la disponibilidad de equipo y materiales, así como otros retos relacionados con la construcción.

La SB 1 proporciona un aumento de aproximadamente 1.8 mil millones de dólares en fondos para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras en California. Los fondos del SB 1 ayudarán a Caltrans a reparar más de 17 mil millas de pavimento en carreteras, 500 puentes, y 55 mil alcantarillas para el año 2027.