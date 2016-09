Retos Educativos Binacionales

Por Marcela Bastida

México y Estados Unidos comparten cientos de miles de estudiantes cuyas necesidades educativas no son satisfechas, y su potencial de desarrollo peligra debido a la falta de comunicación, barreras burocráticas e idioma.

Más de 400,000 niños y niñas en edad escolar, que nacieron en Estados Unidos, ven mermadas sus oportunidades de integración a las escuelas mexicanas, aseguró Mónica Jacobo, Profesora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas.

En conferencia de prensa en el marco del simposio binacional The Students we share/Los Estudiantes que Compartimos, que se realizó este lunes en las instalaciones de la Casa de la Universidad de California en México, Mónica Jacobo explicó que los alumnos México-Americanos enfrentan en las escuelas mexicanas dificultad para inscribirse formalmente. Esto es debido a que no cuentan con acta de nacimiento, por lo que uno de cada dos alumnos en nivel básico nacido en Estados Unidos no tiene CURP. Estos estudiantes también son discriminados por no hablar español o no conocer la historia de ese país.

Los organizadores del simposio consideraron que no existe atención suficiente en el impacto de las políticas educativas en México y Estados Unidos, y que califican como incoherentes, totalmente descoordinadas y de afectación a un gran número de estudiantes cuyas vidas y educación está dividida por una frontera que separa no solo a familias, también afecta el desarrollo educativo de los niños y jóvenes.

En este sentido, Bryant Jensen, profesor en la Universidad Brigham Young, comentó que la barrera del idioma representa un gran reto para los estudiantes mexicanos nacidos en Estados Unidos, pues no pueden leer ni escribir español, y cuando regresan a México la sorpresa es que no existen programas de regularización para apoyarlos en la transición.

Según el informe The Students We Share/ Los Estudiantes que Compartimos, no más del cinco por ciento de los docentes en México hablan inglés. De igual manera, menos del cinco por ciento en Estados Unidos están certificados como bilingües y carecen de entrenamiento para la enseñanza de otro idioma.

En el simposio participaron líderes en el sector educativo y político, mexicanos y extranjeros, también integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes coincidieron en la necesidad de que en México se asegure que a ningún niño México-Americano se le niegue la inscripción a escuelas en México. Estos grupos exhortaron a la Secretaría de Educación Pública a difundir la normatividad vigente y capacitar a su personal.

Para el gobierno extranjero, urge promover el proceso de doble nacionalidad y programas de educación bilingües.

TABLA DE DATOS

Fuente: Informe Los Niños México Americanos: Características e inclusión al Sistema Escolar Mexicano.

1.- Los alumnos México-Americanos han doblado su número en los últimos cinco años, al pasar de 228,000 en 2010, a 422,000 en 2014.

2.- Chihuahua, Baja California Norte y Jalisco alberga más de 30,000 alumnos nacidos en Estados Unidos.

3.- Uno de cada dos alumnos en nivel básico nacidos en Estados Unidos no tiene CURP. En contraste, sólo cinco de cada 100 alumnos nacidos en México carecen del documento.