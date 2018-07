Residente de Chula Vista es Galardonada por su Jardín de Uso Eficiente de Agua

Por Susana Villegas

Cuando las personas deciden jubilarse usualmente pasan más tiempo en sus hogares. Reorganizan sus muebles unas cuantas veces, pintan su casa, la remodelan o limpian y hasta hacen grandes cambios en su garaje. Rosalba Ponce de Chula Vista escogió arreglar su jardín.

Ella es maestra y directora retirada del Distrito Escolar de Chula Vista. Después de haber vivido 28 años en su casa en el este de Chula Vista admite que nunca pasó mucho tiempo en su jardín.

“Todo estaba cubierto con pasto, rosas en macetas y plantas que requerían mucha agua”, ella recuerda. Se trataba de un jardín típico del este de Chula Vista de los años noventa. Aquí es donde todo comenzó y ganó el premio por el mejor jardín del distrito del concurso de jardines WaterSmart 2018, organizado por el Distrito de Agua de Otay.

Ella transformó su jardín tanto en la parte delantera como trasera en lo que es ahora un galardonado jardín de flores mediterráneo de bajo consumo de agua. Pero, ¿cómo fue que Ponce, quien no sabía el tipo de tierra que tenía, no entendía qué era una válvula de riego o cómo se veía un filtro, pudo disminuir su consumo de agua en un promedio estimado del 38 por ciento? Todo comenzó con las clases y los programas de incentivos que ofrece el distrito y su proveedor mayorista.

En 2016, Ponce se inscribió en la clase de conservación de agua patrocinada por la Autoridad de Agua del Condado de San Diego y sus agencias miembros, incluyendo el Distrito de Agua de Otay. La serie de cuatro clases de remodelación de jardines WaterSmart ayudó a Ponce a desarrollar un plan de acción para remodelar su jardín. Además, le enseñó lo que necesitaba para planear el tipo de jardín que ella deseaba.

Ella comenzó con el patio trasero, su primer proyecto de jardín que ella misma podría hacer. Cuando comenzó con el patio delantero estaba capacitada para contratar a un profesional para diseñar exactamente lo que necesitaba.

“Yo quería un diseño con flores estilo mediterráneo con un aire romántico y acogedor. Mi deseo era tener colores vibrantes para dar una energía positiva y felicidad. No incluir cactus o plantas puntiagudas, eso no es buen Feng Shui”. Por lo tanto, contrató un arquitecto especialista en jardines para realizar el diseño que ella compartió con sus vecinos. Ellos complementaron su diseño trabajando en sus propios jardines, no obstante, Ponce aún no había terminado.

También participó en un segundo programa de incentivos patrocinado por la Autoridad de Agua del Condado de San Diego llamado Programa de Jardinería Sustentable (SLP, por sus siglas en inglés) en el año 2016. El SLP es un recurso que ayuda a los residentes del condado a desarrollar las mejores prácticas de jardinería sustentable a través de educación, entrenamiento, asistencia técnica, materiales e incentivos financieros (si, dinero). En un plazo de nueve meses, Ponce terminó la transformación de su jardín tanto en la parte delantera como trasera con la ayuda de un incentivo de 1.75 dolares por pie cuadrado para reemplazar aproximadamente mil 200 pies cuadrados de césped por un jardín sustentable. Hoy en día, el jardín delantero tiene una enorme variedad de camelias, azaleas, agapantos, brezos mexicanos, lavanda, mirtos y muchas otras plantas de bajo consumo de agua que adornan las rocas de río, peldaños planos, una palmera en maceta y caminos con mantillo. El jardín tiene un sistema de riego por goteo, dos barriles recolectores de agua de lluvia y un área especial para retener el agua pluvial.

“El programa me dio las herramientas para aprender acerca de la remoción del césped y me permitió sentir la alegría de remodelar mi patio”, mencionó Ponce.

Ponce tomó en cuenta tres razones principales para transformar su jardín. Primero, “California es un desierto. Simple y llanamente, el agua es la vida. Siempre he sido una persona consciente que no desperdicio los recursos que tenemos aquí en San Diego. Podré ahorrar miles de galones cada año para nuestras futuras generaciones”. Segundo, ella está ahorrando dinero. “Al utilizar menos agua tengo más dinero en mi bolsillo”. Tercero, es menos trabajo. “Como soy una persona jubilada necesito reducir el cuidado de los jardines, así que tuvo sentido instalar plantas tolerantes a la sequía”.

“Lo que hizo Ponce en su jardín en la parte delantera y trasera de su casa es una inspiración para todos nosotros”, dijo Mitch Thompson, miembro de la junta directiva y del comité de la Autoridad de Poderes Conjuntos del Jardín de Conservación de Agua. “Ella hizo mucho más que crear un jardín hermoso y natural acogedor para ella y cualquiera que la visita para pasar tiempo afuera en un entorno impresionante y colorido. Ella creó un jardín que le ahorra agua y dinero y ayuda a toda la región a satisfacer las futuras necesidades de agua mediante el uso eficiente de la misma”.

El comité del concurso del distrito determinó que el jardín de Ponce es atractivo, cuenta con un diseño muy bien pensado, sistemas de riego eficientes y una buena selección de plantas y mantenimiento adecuado. El distrito escogió el jardín de Ponce ya que se destacó entre otros diecinueve concursantes en todo el Distrito de Agua de Otay que proporciona servicio a 224 mil clientes en las comunidades de Otay Mesa, Chula Vista, Jamul, Spring Valley, Rancho San Diego y áreas no incorporadas de El Cajón y La Mesa.

“Estoy muy contenta con mi jardín delantero, especialmente cuando los vecinos pasan y me gritan ‘me encanta tu jardín!’”, mencionó Ponce. “Es una gran satisfacción y cuando me inscribí al concurso fue otra forma de compartir mi historia con otras personas para motivarlas a hacer algo que va a ser bueno para nuestro mundo”.