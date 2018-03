Relación México-EEUU “Un Desafío”

Por Ana Gómez Salcido

La relación entre Estados Unidos y México es un desafío desde que el Presidente, Donald Trump tomó su puesto en el 2017, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso.

El canciller mexicano visitó San Diego como parte de una gira de dos días que incluyó una conferencia que impartió en el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego (UCSD, por sus siglas en inglés), este jueves, 22 de marzo.

“Estamos en tiempos desafiantes desde que Trump inició su puesto. Desde que tomó su puesto, me he reunido con expertos en las relaciones de Estados Unidos-México incluyendo con diplomáticos, y líderes académicos, y muy rápidamente me di cuenta que no se tiene un libro de jugadas para manejar esta relación, no podemos seguir los pasos del pasado, porque estamos enfrentando un nuevo desafío”, dijo Videgaray Caso durante la primera Conferencia Anual de Líderes Distinguidos sobre las Relaciones de Estados Unidos-México. “La estrategia que teníamos hace 20 años, ya no es posible”.

El diplomático mencionó que los dos países tienen que trabajar juntos y poner sus diferencias a un lado debido a que ambos países dependen uno del otro, no sólo en cuanto al comercio con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sino con otros temas económicos y sociales.

“Queremos realizar una conferencia anual con un líder distinguido cada año para hablar sobre las relaciones de Estados Unidos con México, y este año la conferencia fue muy importante porque es año de elecciones en México y actualmente se están realizando las renegociaciones del TLCAN”, dijo el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UCSD, Rafael Fernández de Castro.

La conferencia incluyó la presencia de académicos, estudiantes y líderes del sector comercial y de la comunidad, como a la Cónsul General del Consulado de México en San Diego, Marcela Celorio, entre otros.

“El Secretario de Relaciones Exteriores nos dio un panorama sobre lo que está pasando realmente en las relaciones entre Estados Unidos y México, él sabe realmente lo que está ocurriendo con las renegociaciones del TLCAN. Videgaray habló sobre cómo el gobierno mexicano tiene una actitud positiva y buenas intenciones para un gran acuerdo”, dijo Celorio. “Él también habló sobre la cultura binacional que tenemos en la frontera. Nos dio mucho gusto que visitara la región de Cali-Baja para que viera la dinámica que se trabaja en la región”.

La visita de Videgaray Caso incluyó una reunión con el Alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, con quien se reunió previamente el año pasado, cuando líderes locales incluyendo a funcionarios, viajaron a la Ciudad de México para hablar sobre los temas binacionales que afectan a la frontera.

“No hemos tenido otro tiempo más crítico como el de ahora para hablar en representación de nuestra región binacional. Esto se trata de trabajar juntos para sobresalir de los desafíos que enfrentamos y para reforzar nuestras economías y crear mayores oportunidades”, dijo Faulconer. “Yo espero trabajar con el Secretario Videgaray y otros funcionarios federales para crear mayor infraestructura, proteger al medio ambiente y mejorar el comercio entre ambos países”.

El propósito de la reunión entre Videgaray Caso y Faulconer fue para discutir temas binacionales e importantes para el crecimiento de la región, la competitividad global y el cuidado del medio ambiente. Algunos de los temas tratados incluyeron la petición por una modernización del TLCAN, la promoción del comercio binacional, la mejora en infraestructura de cruces fronterizos como el proyecto de la Garita de Otay 2, las necesidades para proteger al medio ambiente en el área del Río Tijuana, y la mejora en proyectos para proteger la salud pública así como mejoras en infraestructura para el tratamiento del agua.

La gira de trabajo de Videgaray incluyó una reunión con oficiales de la Asociación de Gobiernos del Condado de San Diego (SANDAG, por sus siglas en inglés) así como un recorrido en el sitio planeado para la garita de Otay 2.