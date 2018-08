Regresa Festival del Limón a Chula Vista

Por Ana Gómez Salcido

Un verano lleno de diversión agridulce se celebrará sobre la Tercera Avenida de Chula Vista de 11 a.m. a 5 p.m. este domingo 5 de agosto, sin ningún costo para la comunidad, para el festejo de la historia de Chula Vista que fue uno de los mejores lugares conocido en el mundo por sus limones.

Presentado por la Asociación de la Tercera Avenida, el Festival del Limón en su edición 22 cerrará el tráfico vehicular en la Tercera Avenida para abrir el espacio a la comunidad, en donde se concentrarán cientos de puestos para una asistencia anticipada de más de 45 mil personas.

“El Festival del Limón celebra el patrimonio de Chula Vista, que una vez fue uno de los lugares más conocidos en el mundo por sus limones. Esta área estaba repleta de huertos de limones, y de ahí salió el nombre del festival”, dijo la encargada de eventos en la Asociación de la Tercera Avenida, Kelly Lannom a La Prensa San Diego. “El Festival del Limón no se trata solo de todo lo relacionado con limones sino que se trata de celebrar la herencia de Chula Vista y de reunir a la comunidad”.

Las personas que asistan al evento se les recomienda que porten ropa de color amarillo para disfrutar de actividades relacionadas con el limón, de entretenimiento en vivo, concursos agrios, diversión familiar, una barra de bebidas de sabor limón, así como dulces de sabor agridulce.

En el evento se contará con un espacio para entretenimiento llamado Lemonade Bandstand

que estará sobre la Calle F, ahí se contará con presentaciones de diferentes géneros de música incluyendo a The Lemon Squeezers, The Orbitrons y Serious Guys.

Las personas que acudan a este festival también podrán competir por la gloria y diferentes premios en concursos de comer pay, competencias de pelar limones, el mejor atuendo, y el limón más grande. Las competencias estarán abiertas para personas de todas las edades. Los interesados en participar se pueden inscribir en el Lemonade Bandstand.

Durante el evento, niños y adultos podrán disfrutar de juegos en el Parque Memorial que incluye una pared para escalar, tatuajes de glitter, un show de réptiles, entre otras actividades.

La barra de limón del festival estará ubicada cerca del escenario en la calle F, ahí se contará con cervezas a sabor limón, sangría y otros cócteles para los adultos que busquen algo más fuerte que una limonada.

Esta edición del Festival del Limón incluirá diferentes actividades y regalos por parte de grupos comunitarios y negocios locales, que estarán disponibles para los presentes.

“El año pasado tuvimos más de 45,000 personas de asistencia, y este año esperamos que sea el año más grande que hemos tenido”, dijo Lannom. “Hay algunas cosas nuevas a comparación del año pasado como el área de la barra de limón”.

En los alrededores se contará con estacionamiento disponible, pero a las personas que acudan al evento se les recomienda que utilicen el transporte público como parte de la diversión del festival.

Hasta dos niños menores de 12 años viajan gratis por cada boleto de adultos que se compra para el Sistema de Trolley o los autobuses públicos. Los centros de tránsito de la Calle E y Calle H de la ruta azul de UC San Diego tienen paradas de autobuses que llegan directamente al lugar del evento.