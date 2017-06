Refugiados de Siria Ayudan a Familias de Bajos Recursos

Por Ana Gómez Salcido

Después de huir de Siria y otros países del Medio Oriente, los refugiados que se han reubicado en San Diego recientemente, están aprovechando la oportunidad de contribuir a su nueva comunidad, ayudando a familias de bajos recursos.

Un grupo de diez refugiados han ofrecido como voluntarios para instalar paneles solares en honor al Día Mundial del Refugiado, este martes 20 de junio.

Los voluntarios se reunieron bajo el sol y las altas temperaturas en la residencia de una familia de bajos recursos en el Este del Condado e instalaron un sistema gratis de paneles solares para ayudar a la familia a salir adelante.

La instalación ofrece un vistazo a las vidas de los refugiados que quieren ser parte de la comunidad en la que viven, al hacer un lugar más ameno para todos.

Los diez refugiados fueron voluntarios por medio de un programa de la organización sin fines de lucro llamada GRID Alternatives que ayuda a familias de bajos recursos a reducir sus gastos de energía y sus recibos de electricidad.

Cada una de las familias que se ayuda con el programa, ahorrará más de 100 dólares al mes en su recibo de electricidad y se ahorrarán varios miles de dólares en los próximos 25 años.

Al mismo tiempo, los refugiados aprenden sobre el proceso de las instalaciones de paneles solares para que estén listos para trabajar en este sector de energía renovable.

“Nosotros ayudamos a los refugiados que se están reubicando en el área de San Diego para que estén listos para trabajar y nos asociamos con organizaciones sin fines de lucro como GRID Alternatives que ayudan a familias de bajos recursos. Es una situación en donde todos ganan. Las primeras instalaciones se tratan de exponer a los refugiados a esta industria de energía renovable, y después seleccionaremos a algunos de ellos para que formen parte de un entrenamiento pagado”, dijo Faisal El Azzouzi, fundador de Get Charged Up, la organización sin fines lucro que organizó la instalación gratis de paneles solares. “Los refugiados de este grupo están muy emocionados y felices por ser parte de este programa. Ellos son nuevos al país, la cultura y al idioma. Y también son nuevos en la industria de energía solar porque trata de tecnología moderna. Ellos están fascinados con el hecho de que pueden convertir la luz del sol en electricidad”.

Uno de los refugiados de Siria que participó como voluntario en el programa, fue Adam Jalahej, quien llegó a Estados Unidos apenas hace nueve meses, luego de huir de Siria.

“Cuando la guerra comenzó en Siria, mi familia y yo nos mudamos a Jordania. Ahí estudié la preparatoria y un poco de universidad. Después, las Naciones Unidas nos ayudaron a venirnos a Estados Unidos. Yo estaba estudiando Diseño de Interiores en la universidad, y el aprender sobre la instalación de paneles solares se me hace muy interesante por estar ligado a mis intereses”, dijo Jalahej a La Prensa San Diego. “Me siento feliz de estar con mis amigos y de conocer gente nueva. Estas personas que estoy conociendo me están enseñando sobre las instalaciones de paneles solares y eso me gusta porque es una nueva manera de ayudar a cuidar el planeta”.