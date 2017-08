Premios Para Miembros de la Comunidad

Por Andrea López-Villafaña

La agencia de servicios para la comunidad en San Ysidro, Casa Familiar, celebró su gala Abrazo 2018 el 4 de agosto, con el tema de este año siendo “Back to Basics”.

La idea detrás del tema no estaba relacionada con el código de vestimenta o la lista de invitados, que no tuvo nada de básico, la idea detrás “Back to Basics” era representar la resiliencia, la comunidad, y la acción a través de reconectar, para darle a la comunidad de San Ysidro una voz unida.

Los Premios Abrazo fueron presentados a varios miembros de la comunidad que a su manera han cambiado o influenciado a San Ysidro.

El Premio de Participación de la Comunidad Dolores Adame, presentado por la Alcaldesa de Chula Vista Mary Salas, fue entregado a Alma Morehouse quien ha sido voluntaria de la agencia por más de 30 años. Ha ayudado a la agencia con diferentes programas y se ha ofrecido como voluntaria en eventos.

El Concejal de la Ciudad de San Diego, David Álvarez, entregó el Premio Abrazo 2017 a Nanelle Newborn, que lleva más de 15 años realizando cafés artesanales y es instructora en el programa K-Fé de Casa Familiar. Newborn es cofundador de Barefoot Coffee Roasters, Brew Revolution y Finca Coffees.

El programa de K-Fé es un programa sin fines de lucro dedicado a dar experiencia de trabajo para pre-profesionales de café jóvenes y habilidades tales como fundamentos de tostado, mercadeo empresarial y habilidades de barista.

Se le entregó el premio a Newborn por su trabajo como instructora y entrenadora de empleo en el programa K-Fé.

Danza Mexi’cayotl, un grupo de danza azteca que ofrece clases gratuitas de danzas semanales y educación cultural en el Centro Cívico San Ysidro de Casa Familiar, también fue ganó el Premio Abrazo 2017. Greg Cox, supervisor del condado de San Diego, presentó el premio.

Este año la Gala Abrazo estuvo dedicada a Irma Castro quien estuvo con Casa Familiar por 15 años y Luz Camacho por su servicio a San Ysidro con Casa Familiar por 36 años.