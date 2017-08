Nuevo Programa para Brindar Apoyo Profesional

Por Andrea López-Villafaña

South Bay Community Services es uno de los cuatro sitios de educación en la nación que proporcionará un programa enfocado en la educación técnica y profesional, conocido como “Pay for Success”.

A través de una donación de $2 millones del Departamento de Educación de los Estados Unidos, dos organizaciones sin fines de lucro, Social Finance y Jobs for the Future, otorgaron cuatro sitios para participar en el mayor otorgamiento “Pay for Success” en la historia del departamento.

La organización en el Condado de San Diego sin fines de lucro que ofrece servicios y programas a los niños, jóvenes y familias, fue el único sitio en California para ser otorgado. SBCS planea aplicar un marco conocido como “Back on Track” de Jobs for the Future que se enfoca en ayudar a los jóvenes que están fuera de la pista de la graduación y ayudarlos a través de credenciales postsecundarias.

“Yo no tenía un modelo para seguir. No tenía a nadie quien admirar “, dijo Eric Salazar. “Un día encontré a South Bay Community Services (SBCS) y me fui a su (centro juvenil) para usar las computadoras y recibir apoyo. Ahí es cuando conocí a José”.

Salazar entró en el sistema de cuidado de crianza cuando tenía 10 años y aunque sabía que la educación era importante, la vida se interpuso y tuvo que comenzar a trabajar. Salazar se reunió con José Mondragón, un entrenador de carrera para SBCS, bajo la iniciativa “Back on Track” y se animó a mirar más allá.

“Estaba trabajando en Little César. Le dije a José que quería volver a la escuela algún día, pero necesitaba trabajar y que tendría que esperar otro año. Pero él dijo por qué esperar, usted puede hacerlo ahora y encontrar una pasantía que paga “, dijo Salazar.

Mondragon ayudó a Salazar a solicitar ayuda financiera, becas y pasantías. Salazar es actualmente un estudiante de tiempo completo en el Southwestern College y tiene una pasantía remunerada con el Condado de San Diego.

“Me siento bendecido y agradecido. Habló con José casi todos los días. Él es muy solidario. No estoy exactamente seguro de lo que mi enfoque de grado específico será, pero sé que finalmente va a transferir a la universidad y alcanzar mi meta. Tal vez yo pueda ser el director de una casa de grupo y ayudar a los niños que están pasando por lo que pasé “, dijo Salazar.

“Pay for Success” es un modelo de financiamiento que tiene como objetivo avanzar en la educación técnica y de carreras de alta calidad. El programa funciona como una asociación público-privada al combinar la experiencia sin fines de lucro, financiamiento privado y evaluación independiente para cambiar la forma en que los líderes gubernamentales responden a las cuestiones sociales.

“La economía de hoy exige una fuerza de trabajo mejor educada que nunca con más habilidades técnicas necesarias que en el pasado”, dijo la presidente de SBCS, Kathryn Lembo, en el comunicado. “Nos sentimos honrados de asociarnos con Social Finance y Jobs for the Future para apoyar la carrera de nuestros jóvenes y la educación técnica para que puedan ser competitivos y ganar puestos de trabajo estables y bien pagados”.