Latinos Lideran en Cifras de Jóvenes sin Estudiar ni Trabajar

Por Ana Gómez Salcido

Los latinos son la mayoría de los 41 mil jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan actualmente en el Condado de San Diego, de acuerdo a un estudio realizado por San Diego Workforce Partnership.

El estudio indica que el 51.2 por ciento o 21 mil jóvenes de origen latino, no estudian ni trabajan en el Condado de San Diego. Esto se debe a diversas razones.

“Estos jóvenes están fueras de las preparatorias y universidades, y desconectados de un trabajo por diferentes razones. Hay diferentes barreras en sus vidas desde problemas de transporte, o algún problema en el acceso a los recursos que realmente necesitan para su salud mental”, explicó la vicepresidente de estrategia de San Diego Workforce Partnership, Brooke Valle. “También puede ser algo relacionado con su situación familiar ya que puede que sean los encargados de cuidar a alguien en su familia como a sus hermanos”.

“Esos jóvenes son nuestro futuro, una parte importante de nuestra comunidad. Esta situación en la que se encuentran de no estudiar y no trabajar, es algo que queremos cambiar”, agrego.

La mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan están en diferentes situaciones, algunos, no tienen ni donde vivir. Otros jóvenes pueden estar involucrados en drogas, o el no estudiar ni trabajar, puede provocar que algunos jóvenes se junten con malas influencias que los lleven a que sean detenidos.

“Muchos de los jóvenes que no estudian ni trabajan, no tienen la experiencia necesaria para conseguir un empleo. Por eso nosotros creemos que la educación es importante, así como el que puedan tener oportunidades a prácticas de trabajo para que ellos mismos puedan crecer dentro de una empresa”, comentó Valle.

La estudiante del grado 12, Jazmin Alas dijo que ha batallado mucho para encontrar empleo, y que la mayoría de las entrevistas a las que asiste, una persona del sexo masculino es quien le gana el puesto.

“Yo ya tengo la edad legal para trabajar, pero me piden que tenga experiencia para trabajar. Como voy a tener experiencia sino me dan el trabajo”, dijo Alas. “Mi hermano pasó por una situación similar cuando yo era chica. Él me tenía que cuidar porque yo estaba pequeña, y mi madre trabajaba turnos de 12 horas. Él no podía trabajar y batalló mucho en la escuela porque me tenía que cuidar. No es que no queramos trabajar o estudiar, sino que por alguna razón, como en el caso de mi hermano que era por una situación familiar, no podemos salir adelante”.

Con la Conferencia de Oportunidad, se reunió a más de 750 líderes de la comunidad para buscar soluciones a la falta de trabajo o estudios de los jóvenes de San Diego. Este evento organizado por San Diego Workforce Partnership, se realizó por segunda ocasión en las instalaciones del Centro de Convenciones del Hotel Town and Country, el jueves 12 de abril.

En la conferencia se hablaron sobre los recursos que ya existen en la región y sobre nuevos modelos que se pueden seguir de otras regiones. También se habló sobre como crear nuevas estrategias y expandir colaboraciones entre organizaciones.

“Nosotros como organización estamos dando capacitación a estos jóvenes para que puedan salir adelante. Estamos entrenándolos para que puedan tener acceso a trabajos y darles oportunidades de experiencia en oficinas y en el mercado laboral”, dijo Valle.

“Nosotros como comunidad, si no los apoyamos, estamos perdiendo todo lo que ellos pueden brindar”.

Jahir Costelo de 21 años y originario del área de City Heights, tiene 8 meses desde que se graduó de la preparatoria y aún no ha encontrado un empleo.

“Ya he realizado prácticas de empleo, pero sigo sin encontrar trabajo”, comentó Costelo. “No he malgastado el tiempo, estoy ganando experiencia y aprendiendo las facultades necesarias para mantener un empleo. No me he desanimado y sigo teniendo muchas ganar de conseguir un empleo”.