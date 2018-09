Iglesia de SD se Involucra en Más Delitos Sexuales

Por Angélica García

Hoy, viernes, 21 de septiembre, la corte de San Diego recibirá el último caso de un sacerdote involucrado en un delito sexual.

Juan García Castillo, originario de Honduras y parte de la parroquia de San Patricio en Carlsbad, se presentó para una audiencia preliminar por agresión sexual menor hacia un adulto.

García Castillo, de 35 años de edad, fue acusado en febrero del 2018 por tocar sin consentimiento a una persona, lo que le podría dar una condena de hasta seis meses de cárcel.

Este caso no es el único que ha puesto en alerta a la iglesia católica en el Sur de California. La diócesis de San Diego también dio a conocer en la última semana los nombres de ocho sacerdotes en su organización que fueron acusados de abuso sexual a menores de edad, aquellos que no entraron en la demanda colectiva realizada contra la iglesia en el año 2007.

Los nombres de los sacerdotes implicados son Mark Medaer, Richard Houck, José Chavarin, Paolino Montagna ,Michael French, Raymond Etienne, J. Patrick Foley y George Lally.

Los miembros de la iglesia informaron que aunque estos ya no forman parte de la institución y en cinco de los casos estos han perdido la vida, buscaron fueran expuestos para dar claridad de la realidad que se vive respecto a este tema en la zona.

“Ninguno está trabajando para la iglesia, de los ocho sacerdotes, cinco ya fallecieron, dos abandonaron la iglesia, se casaron y uno se mudó a la zona de Sacramento”, informó Aida Bustos, directora de relaciones y medios en la diócesis de San Diego.

La iglesia en San Diego, recordó con tristeza a las 144 víctimas involucradas en la demanda colectiva contra 48 sacerdotes que trabajaban en San Diego, el condado de Imperial y hasta las inmediaciones de San Bernardino. Como consecuencia de dicho caso, se pagaron cerca de 200 millones de dólares a las víctimas, lo que generó prácticamente la quiebra de la institución durante esa fecha.

“Sabemos que esto puede ser una prueba fuerte para nuestra comunidad y por eso queremos estar dispuestos y recordarles que estamos para apoyar y escuchar en caso de algún caso adicional”, agregó Aida Bustos.

El objetivo dijo la iglesia en San Diego, ahora es reformar las condiciones desde la ciudad del Vaticano y crear un conjunto de políticas gracias al apoyo de obispos y una comisión en Estados Unidos para no repetir casos como los masivos presentados en un Pensilvania y Boston.

En el caso de Pensilvania fue una investigación judicial realizada en el mes de agosto del presente año, la que reveló que por lo menos 300 sacerdotes habían abusado de mil menores de edad en seis diócesis diferentes y en el caso de Boston fue una investigación periodística la que encontró a por lo menos 70 sacerdotes que habían cometido actos sexuales en contra de individuos.

Desde la diócesis de San Diego se informó se llevarán a cabo reuniones informativas con la comunidad para buscar conocer de viva voz de cada persona su opinión y conocer nuevas alternativas para terminar con el problema en el condado de San Diego, estas iniciarán durante el día uno de octubre y culminarán el próximo 5 de noviembre.

La diócesis en San Diego compartió las fechas y ubicación de cada encuentro con la comunidad.

– Lunes, 1 de Octubre, 7 p.m. Parroquia Nuestra Señora de la Confianza, 3131 Governor Drive, San Diego, 92122

– Miércoles, 3 de octubre, 7 p.m. Catedral de San José, 1535 Third Ave., San Diego, 92101

– Jueves, 4 de Octubre, 7 p.m. Parroquia Nuestra Señora de Gracia, 2766 Navajo Road, El Cajon, 92020

– Viernes, 5 de Octubre, 7 p.m. Parroquia San Carlos, 990 Saturn Blvd., San Diego, 92154

– Sábado, 6 de octubre, 9 a.m. Parroquia Santa María, 795 La Brucherie Road, El Centro, 92243

– Miercoles, 17 de Octubre, 7 p.m., Iglesia de la Natividad, 6309 El Apajo Road, Rancho Santa Fe, 92067

– Jueves, 18 de Octubre, 7 p.m. Parroquia San Gabriel, 13734 Twin Peaks Road, Poway, 92064, Salón Mons. Charles Dollen

– Lunes, 5 de noviembre, 10 a.m. USD-Instituto Joan B. Kroc, 5998 Alcala Park, San Diego.