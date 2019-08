Función de Nuevo Chevrolet Traverse Recuerda a Adolecentes Abrocharse el Cinturón

Redacción

Hoy, Chevrolet presentó una función que es pionera en la industria automotriz llamada Buckle to Drive, la cual ayudar a los conductores adolescentes a recordar abrocharse el cinturón de seguridad antes de conducir. Buckle to Drive es una función estándar en el modelo Chevrolet Traverse 2020. Cuando está activada, puede evitar que el conductor mueva el vehículo si no tiene abrochado el cinturón de seguridad. Buckle to Drive está basado en el sistema de Teen Driver de Chevrolet, presentado en el 2015, como una medida adicional para ayudar a los conductores

adolescentes a estar más seguros en las carreteras.

Abrocharse el cinturón de seguridad es la mejor medida que los conductores pueden adoptar para protegerse en caso de un accidente, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, del inglés National Highway Traffic Safety Administration). Desafortunadamente, los adolescentes tienen los índices más

bajos de uso del cinturón de seguridad. De hecho, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la mayoría de los adolescentes involucrados en accidentes mortales no llevaban puesto el cinturón de seguridad (CDC).

“Buckle to Drive es la función más reciente de Chevrolet diseñada para incentivar a los conductores adolescentes a desarrollar hábitos de conducción seguros desde el principio”, comentó Tricia Morrow, ingeniera de Seguridad de Chevrolet. “La función Buckle to drive está integrada en el sistema de Teen Driver de Chevrolet y está

destinada a ayudar a los adolescentes a recordar abrocharse el cinturón de seguridad cada vez que se sienten detrás del volante”.

Debido a la preocupación de Chevrolet por los riesgos de no abrocharse el cinturón de seguridad, se realizó una profunda investigación en el área. La característica Buckle to Drive del sistema Teen Driver de Chevrolet se basa en un reciente estudio piloto interno de una característica similar que Chevrolet ofreció a clientes selectos de su flota. De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras descubrió que la característica aumentó el uso del cinturón de seguridad en adultos que ocasionalmente usaban el cinturón de seguridad en un 16 % en comparación con la señal acústica estándar de recordatorio de uso del cinturón de los

vehículos Chevrolet similares.

“En Chevrolet, la seguridad es nuestra mayor prioridad”, dijo Morrow, la madre de un conductor adolescente. “Vengo a trabajar todos los días pensando en mis hijos porqu no hay nada más importante que su seguridad. Mi esperanza es que Buckle to Drive ayudará a guiar a más conductores adolescentes a usar los cinturones de seguridad y a fomentar conversaciones positivas entre los adolescentes, sus compañeros y padres”.