Flores Hernández Enfrenta Cargos en Corte de San Diego

Por Alexandra Mendoza

Un gran jurado presentó cargos contra Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización delictiva mexicana dedicada a la movilización de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia México para su eventual distribución en Estados Unidos, informó la fiscalía federal de San Diego.

A resultado de la investigación, el Departamento del Tesoro identificó tanto a Flores Hernández, alias “Tío”, como a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas por presuntamente prestar apoyo a las actividades de su organización delictiva.

El anuncio generó alta atención mediática dado que en la lista de personas sancionadas por sus supuestos vínculos a Flores Hernández se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

Dado que el caso se mantiene bajo investigación, el gobierno estadounidense congeló los bienes de los involucrados que se encuentran en dicha jurisdicción.

La acusación presentada ante una corte del distrito sur de California fue resultado de una investigación de años por parte de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional en San Diego, además de la oficina de la DEA en Guadalajara, México, informó la fiscalía.

Estados Unidos acusa a Flores Hernández de liderar actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas, principalmente cocaína desde la década de los setentas, además de señalar su “relación de colaboración” con carteles de droga mexicanos.

Por ello, es que el acusado goza de “riqueza, que ha invertido en una vasta red de negocios y bienes raíces principalmente en Guadalajara, Jalisco”, señalan autoridades en un comunicado.

Raúl Flores Hernández de 65 años fue detenido el pasado 20 de julio y actualmente se encuentra en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en México.

Estados Unidos ya ha solicitado su extradición dado que enfrenta cargos tanto en la corte de San Diego, California como en el distrito de Columbia.

De encontrarse culpable, Flores Hernández podría recibir una condena mínima de diez años en prisión y una multa por 10 millones de dólares.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en ingles) incluyó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en la lista de individuos que presuntamente actuaron como prestanombres de la organización delictiva de Flores Hernández.

La dependencia también incluyó a nueve empresas de Márquez y tres del cantante regional.

A consecuencia de ello, el gobierno estadounidense procede a la cancelación inmediata de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos y a prohibir a toda empresa norteamericana el hacer negocios con los involucrados o sus empresas.

Tanto el futbolista como el cantante ya han negado estar involucrados en actividades ilícitas.

“Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización”, dijo el defensa de la Selección Mexicana en conferencia de prensa.

“Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados”, declaró Márquez, quien dijo colaborará con las autoridades correspondientes. “Así como he encarado mi carrera como profesional hoy en día es mi partido más difícil”.

Por su parte, el cantante regional publicó un video en sus redes sociales en donde también negó las acusaciones.

“Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando”, comentó. “A lo mejor son cuestiones de envidias, de celos, no sé si políticas también, puedo suponer muchísimas cosas”, añadió.

“El día que me toque dar cara saldremos a dar cara para lo que sea”, subrayó Álvarez.