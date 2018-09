Estudiantes Reciben 1.3 MDD en Becas

Por Ana Gómez Salcido

La Fundación de Educación Hotelera y de Hospedaje (AHLEF, por sus siglas en inglés), que es la parte filantrópica de la Asociación Americana de Hoteles y Hospedaje (AHLA, por sus siglas en inglés), anunció que otorgó 1.3 millones de dólares por medio de 420 becas este año, lo que es la donación más grande otorgada a estudiantes que buscan una carrera en la industria hotelera. Más del 70 por ciento de los becados son mujeres, y más de un tercio de los becados son estudiantes de minoría.

“Con estudiantes tomando préstamos devastadores para hacer frente al costo creciente de la universidad, el sector hospitalario está liderando la curva en el desarrollo de talentos y proporcionando vías de carrera para estudiantes que de otro modo no podrían acceder a la educación”, dijo Rosanna Maietta, Presidente de AHLEF. “Como parte de una industria que apoya a más de 8 millones de empleados, estamos enfocados en crear oportunidades para toda la vida a los estudiantes que buscan empleo en esta industria. Estamos emocionados especialmente por empoderar, promover e incitar a una fuerza laboral diversa para esta industria por medio de estas becas, que son emblemáticas en nuestra misión para asegurar un futuro fuerte para todo el sector hotelero y así crear la próxima generación de hoteleros”.

AHLEF administra nueve programas de becas para los estudiantes que están inscritos en programas relacionados con estudios del sector hotelero en diferentes universidades a lo largo del país. La fundación recibió y revisó más de 2 mil solicitudes basadas en necesidad financiera, calificaciones, experiencia laboral relevante, actividades extracurriculares, y atribuciones personales. Las becas fueron de hasta 7 mil 500 dólares y fueron entregadas basadas en cada programa universitario y en el estatus de la matrícula de cada estudiante.

Desde que AHLEF fue fundada, se han distribuido más de 14 millones de dólares en becas a estudiantes en el sector hotelero. Las becas están disponibles para estudiantes desde el primer año de universidad hasta para estudiantes de maestría enfocados en el manejo de hoteles. El Programa Anual de Becas AHLEF, es el programa más grande de la fundación e incluye fondos por parte de la Campaña General de AHLEF, AHLEF Hospitality 2000, Americas Lodging Investment Summit (ALIS), AHLEF New Century, the National Restaurant Association, Melinda Bush Mentors, John Clifford Memorial, Cecil B. Day Memorial, Handlery Hotels, Conrad N. Hilton Memorial, Creighton Holden Memorial, Hospitality Asset Managers Association, Steve Hymans Extended Stay Scholarship, Richard Kessler, J. Willard Marriott Memorial, Joseph McInerney Scholarship, Curtis C. Nelson, y del Programa Anual de Regalos de AHLEF.

AHLEF es la organización filantrópica de la industria hotelera que está dedicada a ayudar a los estudiantes en esta industria para mejorar sus vidas y así fortalecer al sector hotelero. AHLEF fue creada en 1953, y al inicio estaba enfocada en otorgar becas a un grupo pequeño de estudiantes en el sector hotelero, pero desde ese entonces, la fundación ha seguido un mandato más grande. Ahora, la fundación busca un futuro más fuerte para toda la industria. Subrayando las historias de oportunidad, crecimiento y éxito de la industria, las prioridades de AHLEF ahora incluyen becas, y programas de desarrollo de licenciaturas y de investigación.