Diplomáticos Promueven Región Cali-Baja

Por Marinee Zavala

Un total de 15 cónsules mexicanos y 15 líderes de la costa oeste de los Estados Unidos llegaron a Tijuana para promover en el mundo la realidad de la región Cali-Baja.

Dentro de la reunión se destacaron temas que impactan de forma directa a la frontera como lo son la migración, turismo, violencia, derrama económica y el panorama político que involucra al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la deportación de miles de mexicanos de la Unión Americana.

Carlos Manuel Sada, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo ya registrar un cambio en los procesos de deportaciones que realizan los agentes de la agencia de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Ahora ya no se está deportando nada más a gente que acaba de cruzar la frontera, sino que están yendo a casas de personas que ya tienen más tiempo, de personas que ya tienen 10 años, de personas que ya tienen una familia establecida, están dividiendo a las familias, y esos son casos de alta visibilidad que ponemos a consideración del secretario Kelly”, declaró Sada.

Otro de los grandes temas fue el turismo en ambos lados de la frontera, uno que en el caso de México lo posiciona como la octava potencia mundial y que en los primeros cuatro meses ha crecido un 11 por ciento en comparación con el año anterior y que en el caso de Estados Unidos genera una derrama superior a los 19.7 mil millones de dólares en mexicanos que gastan en turismo en la Unión Americana.

“El turismo mexicano para los Estados Unidos es una de las partes de la historia de las que no se habla muchas veces”, informó Javier Guillermo Molina, jefe de Unidad de Asuntos y Cooperación Internacional de la Secretaría de Turismo de México. “Para los Estados Unidos, México representa el segundo mercado más importante en cuanto al número de turistas”.

La derrama económica de la región Cali-Baja está valorada en más de 230 mil millones de dólares anuales, por lo que también destacaron la importancia de hacer más en materia de seguridad, cual lastima a comunidades en ambos lados de la frontera.

Los líderes estadounidenses dijeron que estarían pendientes de la reunión del Secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana John Kelly en México, ya que estos buscarían establecer mejores mecanismos para casos de deportación, donde al momento se registra la atención de más de 300 mil mexicanos que han sido asistidos en centros de defensoría y más de 4 mil casos a los que se les da seguimiento especializado.

Ante las condiciones de la frontera, los líderes de la región fronteriza aseguraron la mejora de las relaciones y condiciones del entorno eran responsabilidad de cada uno de los integrantes de la sociedad.

“Si nosotros no abordamos los temas de una manera holística e integral, no vamos a llegar a ningún lado”, señaló Marcela Celorio, Cónsul General de México. “De qué sirve que haya una infraestructura maravillosa que pueda servir si los ciudadanos no son responsables que cada quien en donde esté trabajando en la asuma su responsabilidad”.