Cinco Maneras de Cómo los Inmigrantes Pueden Proteger sus Derechos

Redaccion

A través del estado de California, las familias inmigrantes están tomando medidas para proteger sus derechos. Se mantienen informados, buscan ayuda de proveedores de servicios legales de confianza, aprenden cuales otras opciones de alivios migratorios existen para ellos. A pesar de los recientes cambios en la política de inmigración, las comunidades inmigrantes en California no ceden ante el temor.

Aquí están cinco maneras de asegurarse de que sus derechos y los de su familia están protegidos:

1. Conozca sus derechos. Todos los que están en los Estados Unidos tienen ciertos derechos según la Constitución de EE.UU., independientemente de su estatus migratorio. Estos incluyen; el derecho a permanecer en silencio, el derecho a no abrir la puerta a agentes si no tienen una orden de cateo firmada por un Juez de Inmigración, el derecho a hablar con un abogado y hacer una llamada telefónica, y a no firmar nada antes de hablar con un abogado.

2. Haga un plan. Todas las familias deben tener un plan en caso de una emergencia. Haga un plan de quién cuidaría de sus hijos o de sus familiares ancianos en el caso de que usted no pueda hacerlo, y quién se haría cargo de sus finanzas. Hable con sus hijos acerca de este plan. El plan debe incluir números de emergencia, una lista de información de contactos importantes, y un archivo con documentos importantes. Contacte con su consulado acerca de registrar el nacimiento de sus hijos si nacieron en los Estados Unidos. Informe a la escuela de quién tiene permiso de recoger a sus hijos, y mantenga registrada la información médica y de contacto en caso de emergencias para que su familia pueda tener acceso a ella. Tenga consigo y a la mano el número de un abogado de inmigración calificado.

3. Averigüe sobre sus opciones. Obtenga una consulta de inmigración con un abogado especializado en inmigración. Esto le ayudará a entender sus opciones legales y ver si puede ser elegible para recibir un beneficio de inmigración más permanente. Para evitar proveedores de servicios fraudulentos, acuda a una organización comunitaria de confianza, asegúrese de confirmar las credenciales del abogado y pida un contrato por escrito y un recibo por cualquier pago que haga. (¡Recuerde que los notarios no son abogados y no están certificados para darle consejos legales!)

4. Tome medidas. No importa cuál sea su estatus migratorio, es probable que haya algo que pueda hacer. Los inmigrantes indocumentados pueden averiguar si califican para ciertos alivios migratorios. (Algunas personas ya cumplen los requisitos para una visa y no lo saben.) Las personas elegibles que tienen la tarjeta de residencia permanente (la tarjeta verde) pueden solicitar la ciudadanía. Aquellos que tengan una convicción criminal pueden averiguar si hay manera de borrar esta convicción de su record. Cualquier cosa que esté considerando en solicitar, simplemente cerciórese de hablar con un proveedor de servicios legales de confianza.

5. Manténgase en contacto. Conéctese con su comunidad, involúcrese y manténgase informado. Hay organizaciones sin fines de lucro comunitarias locales que trabajan para asegurarse que usted tenga la información y ayuda legal que necesita. Vaya visítelos, o llámeles por teléfono para averiguar de lo que usted podría calificar.

Para saber cuáles son sus opciones de inmigración y obtener más información sobre sus derechos, llame:

Alliance San Diego

619-363-3423

info@readynowsandiego.org

Esta sección fue patrocinada por Ready California, una coalición que trabaja apoyando a organizaciones de California para proveer información y servicios legales a los miembros de la comunidad inmigrante.