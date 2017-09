Carlos Rodgarman: Dedicado a la Música

Por Geneva Gámez

Muy pocas personas tienen en claro lo que quieren ser de grandes, pero Carlos Rodriguez Garcia, mejor conocido como Carlos Rodgarman, es uno de los que siempre supo a qué se quería dedicar.

La música corre por las venas de Rodgarman. Por parte de su madre, cuenta con abuelos cantantes de ópera y músicos por su lado paternal. Así que no fue coincidencia que su futuro se le manifestara a los ocho años.

Rodgarman estudió en el Conservatorio Clásico de Galicia, en donde se le enseñaba piano y música clásica. Fue en su adolescencia cuando descubrió que este método de aprendizaje era demasiado limitado para lo que él se imaginaba.

Él buscaba algo más creativo y experimental. En ese entonces su hermano mayor recibía tutoría de Jazz en casa, la cual no le llamaba la atención, pero a Rodgarman sí. Fue ahí cuando descubrió su profundo interés por el Jazz.

Cuenta que el jazz “me despertó la improvisación y la espontaneidad de cómo llevar la música”, de la manera que en la que él había estado buscando. De ahí comenzó con arreglos utilizando este mismo estilo.

Naturalmente, su pueblo quedó chico al lado de sus grandes aspiraciones y fue entonces cuando se mudó de Vigo, Galicia para estudiar orquesta y arreglos en Madrid.

En el 2002, Rodgarman llegó a la reconocida ciudad de Los Ángeles, en donde tocaba en restaurantes pequeños y se fue haciendo de amistades y exponiendo dentro del mundo artístico.

Se le abrieron las puertas a Rodgarman y luego comenzó a realizar maquetas para comerciales y arreglos para películas. El trabajo en los arreglos de la película “Dinner for Schmucks”, cual representó un logro grande en Hollywood.

Luego el cantante español Antonio Carmona, estaba por iniciar su gira por Sudamérica, México y EE.UU. junto al cantautor colombiano Juanes. Carmona dio la oportunidad a Rodgarman de unirse al equipo de músicos y de ahí se dio a conocer en el mundo artístico.

En el 2008, el director musical de Juan Gabriel buscaba a un pianista para su gira y por recomendaciones entre músicos llegaron con Rodgarman, dandole a Rodgarman una oportunidad que ni él se imaginaba le cambiaría la vida.

Fue en esos días cuando se le dio el nombre “Rodgarman” por parte del llamado Divo de Juárez.

“Un día en Cancún mientras hacía arreglos para el álbum de Isabel Pantoja, llega (Juan Gabriel) y me dice ‘te busco en YouTube para ver que más trabajo has hecho aparte del mío y no te encuentro por ninguna parte en el internet’”. A lo cual Rodgarman se rió y le respondió, “Claro, soy Carlos Rodríguez García, hay miles con mi nombre”.

Después, ese mismo día, cuenta que Juan Gabriel regresó al estudio con un papelito blanco y de lo deja diciendo “aquí tienes tu carrera”. Al abrir el papel, solo decía “Carlos Rodgarman”, una combinación de sus apellidos Rodríguez y García con el “man” al final. “Así jamás te confundirán” le dijo Juan Gabriel.

Su relación creció y cuando el director musical de Juan Gabriel se fue, Rodgarman tomó el puesto.

Él relata una anécdota sobre Juan Gabriel acerca de su trabajo en conjunto. “Él decía, ‘Gallego, tu podrás haber estudiado toda la música del mundo en España pero no vas aprender realmente lo que es la música hasta tocar conmigo’”, y así lo fue.

Después de mes y medio de presentarse durante 28 shows agotados en el Auditorio Nacional de México, Rodgarman aprendió que no es fácil llenar 15 mil espacios noche tras noche y que el espectáculo es verdaderamente un regalo del artista al público.

Durante su última gira, Juan Gabriel contacto a su amigo gallego para ofrecerle ser su director musical de nuevo. Pese a que le hubiese encantado, Rodgarman ya comenzaba a crear sus propios éxitos y recibió la patadita de la suerte de parte del querido Juan Gabriel.

Rodgarman ahora se dedica a su música al cien por ciento y ha creado el colectivo musical The RodgarBand en el cual participan músicos con diversos talentos musicales.

“En lugar de ser Carlos Rodgarman el pianista, como cualquier otro, quise crear una plataforma diferente que mostrara lo que he vivido en Los Ángeles”, cuenta. “La mayoría de las personas no son expuestas a los músicos no famosos y eso es lo que pretendo hacer con el colectivo, brindar la oportunidad de brillar a todos”.

Él cree firmemente que su colectivo “celebra el mundo y el sueño americano a través de la música”.