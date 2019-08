Ayuda para Pacientes con Hepatitis C en California

Por Dr. Carlos Cruz

La Hepatitis C (VHC) es una infección de origen viral que causa una inflamación del hígado la cual puede ocasionar consecuencias muy graves para el ser humano.

Conforma la Hepatitis C una de las cuatro variedades de hepatitis que se conocen como lo son Hepatitis A, B, C, y D.

La forma de contagio de este tipo de Hepatitis es a través de la contaminación de la sangre que puede ocurrir en los siguientes casos:

– Uso de jeringas contaminadas en la aplicación de drogas ilícitas por vía endovenosa.

– Pacientes que han sido sometidos a procesos de diálisis renal por mucho tiempo.

– Práctica de relaciones sexuales con múltiples parejas sin la debida protección.

– Contacto con personal que labora en el área de salud (Médicos, Bioanalistas Enfermeros, etc.).

– Uso de utensilios personales tales como afeitadoras y cepillos de dientes pertenecientes a personas infectadas.

– Personas que se han realizado tatuajes o se han practicado acupuntura en establecimientos donde no han seguido las debidas normas de asepsia y antisepsia en el uso de las agujas para la ejecución de tales procedimientos.

– Receptores de trasplantes de órganos de pacientes que tenían Hepatitis C.

Una vez que la persona se contagia tiene una fase llamada aguda que en muchas ocasiones puede pasar sin la presencia de síntomas y cuando aparecen las personas manifiestan fatigas, náuseas, dolores musculares y a veces ictericia. En la fase crónica sí se hacen evidentes síntomas como aparición de hematomas con facilidad, ictericia y sangramientos con facilidad- Las consecuencias de la fase crónica de una hepatitis C pueden ser la Cirrosis Hepática, la Insuficiencia Hepática o el Cáncer de Hígado.

Lamentablemente dentro de las normas de prevención, la Hepatitis C y antes de la década de los 90 no existía tratamiento médico para esta enfermedad. Afortunadamente hoy en día se disponen de opciones que han tenido un altísimo porcentaje de éxito. Sin embargo, el costo es excesivamente alto ya que el mismo ronda entre los 70,000 y 90,000 dólares por paciente.

EL TRATAMIENTO

El número de casos en USA está alrededor de los 4 millones de los cuales se estima que la mitad no han sido diagnosticados por lo que hay que implementar dos cosas. La primera es hacerse la prueba para Hepatitis C para la cual los departamentos de salud de California y sus principales ciudades tales como (San Diego, Los Angeles, California) le pueden informar de los sitios donde se pueden hacer la prueba y en cuanto a los que necesitan del tratamiento médico, hoy en día existe la opción de poderlos adquirir con un 90 por ciento de ahorro con medicamentos de última generación aprobados por la FDA y la Unión Europea para lo cual nosotros podemos ayudarlo a orientar su caso escribiendo al correo electrónico (tusaludhispana@gmail.com)

—

El Dr. Carlos Cruz es columnista del semanario El Planeta en Massachusetts, La Tribuna Hispana USA en Nueva York y Nueva Jersey, El Venezolano en Florida y La Voz Hispana en Connecticut. También es productor y moderador de programas para radio y televisión. Puede escuchar su programa, Mente, Cuerpo y Alma, por la Radio WTC.NET, Canal 2 todos los viernes a las 10 a.m. hora del Este.

Puede contactarle en tusaludhispana@gmail.com y en sus redes sociales en @tusaludhispana.