Autoridades Advierten a la Comunidad Sobre Nueva Droga

Por Ana Gómez Salcido

La Fiscalía del Condado de San Diego se unió con la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego (HHSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego para advertir al público sobre una serie de muertes en las comunidades costeras locales relacionadas con la cocaína mezclada con el fármaco fentanilo, que es altamente potente y a menudo mortal. Hace poco, tres personas murieron, y otras dos sufrieron una sobredosis pero sobrevivieron, relacionadas con el consumo de cocaína mezclada con fentanilo, de acuerdo a los resultados iniciales de toxicología. Las muertes ocurrieron en las áreas de Pacific Beach y Ocean Beach; y las víctimas tenían edades de entre 30 y 47 años.

Las autoridades no pueden decir públicamente dónde se distribuyeron u obtuvieron los medicamentos. Varias agencias del orden público están investigando y no se han realizado arrestos. Mientras tanto, los investigadores creen que traficantes pudieran seguir vendiendo más de esta peligrosa combinación de drogas.

“Estamos viendo una tendencia peligrosa de narcotraficantes y carteles que cortan varias drogas con fentanilo y cada vez más es una receta para la muerte”, dijo la procuradora de la Fiscalía del Condado de San Diego, Summer Stephan. “El público necesita estar consciente del peligro de usar cualquier sustancia controlada, pero específicamente de las cantidades de cocaína que actualmente están en la calle en San Diego y que pueden estar mezcladas con fentanilo”.

Un equipo de trabajo liderado por la DEA está investigando las muertes recientes e indica que el peligro de las drogas con fentanilo va más allá de la cocaína.

“La DEA está incautando cocaína, metanfetamina, heroína y píldoras falsas que parecen tabletas farmacéuticas legítimas que están mezcladas con fentanilo mortal a lo largo de los condados de San Diego e Imperial”, dijo la agente especial de la DEA, Karen Flowers. “El público debe saber que no es posible saber si un producto contiene fentanilo. No hay pruebas disponibles en la farmacia o en su distribuidor. La única prueba es en un laboratorio. No permita que sus seres queridos descubran los resultados de la prueba en la morgue”.

Las muertes específicamente por fentanilo o fentanilo en combinación con otras drogas en el Condado de San Diego están aumentando. Tan solo en el año pasado se notificaron 81 sobredosis fatales, que fueron más del doble que en 2016.

“El médico forense ha visto un aumento constante en los casos de sobredosis fatales en los últimos años en los que se ha agregado fentanilo a los opiáceos”, dijo el médico forense Glenn Wagner. “Pero ahora estamos viendo un patrón emergente de casos en los que el fentanilo se agrega inesperadamente a otras combinaciones de medicamentos. Es una tendencia nueva y profundamente preocupante”.

El fentanilo, un opioide sintético, es de 50 a 100 veces más potente que la morfina, incluso en pequeñas dosis. Tan solo dos miligramos de fentanilo son una dosis fatal para la mayoría de las personas. El fentanilo puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína, y las sobredosis pueden requerir Naloxona adicional para revertir. Naloxona es un medicamento que revierte la sobredosis de opioides. En ocasiones se necesitan dosis adicionales de Naloxona para revertir las sobredosis de fentanilo debido a la potencia del fentanilo.

“Estos casos muestran la naturaleza letal y desconocida de las drogas que se venden en la calle”, dijo Wilma Wooten, oficial de salud pública del Condado de San Diego. “Una variedad de opciones y programas de tratamiento de drogas están disponibles en el Condado de San Diego. Si usted o alguien que usted conoce necesita tratamiento contra las drogas, solicite ayuda”.

Las personas pueden llamar a la Línea de Crisis y Acceso del Condado de San Diego al 888-724-7240 o al 2-1-1 de San Diego. Ambos recursos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.