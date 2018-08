Amazon Flex Ayuda a Padre a Mantener a su Familia

Por Ana Gómez Salcido

Lo que empezó como un empleo temporal para obtener dinero extra durante la temporada navideña se convirtió en un apoyo financiero para la familia Villaruel de Chula Vista.

Ruel Villaruel, un padre de un hijo de siete años de edad, empezó a trabajar en el programa de Amazon Flex en diciembre del 2016, luego de que un amigo le recomendó el empleo para que Ruel pudiera comprar regalos de Navidad para su familia.

Lanzado en 2015, Amazon Flex es un programa innovador, el cual ofrece la oportunidad a individuos o socios de entrega de que sean sus propios jefes al ser un contratista independiente que entrega paquetes de Amazon. Este programa se encuentra disponible en más de 50 ciudades en Estados Unidos, y está diseñado para los individuos que quieren ser sus propios jefes y que quieren utilizar más de su tiempo libre para sus metas y objetivos personales.

“Amazon Flex te ofrece las horas que mejor se te acomodan. Tú puedes escoger los tiempos que son mejores para ti, y ellos te ofrecen trabajo durante esos horarios”, dijo Villaruel. “Yo he trabajado por tiempo completo para el Condado de San Diego por casi cinco años, y esa Navidad fue difícil tener horas extras”.

Villaruel trabaja un horario de 48 horas cada semana con tu trabajo de tiempo completo en el Condado de San Diego, y solo está disponible después de las 5 p.m. cada día que trabaja, y Amazon Flex es uno de los pocos trabajos que se pueden acomodar a su horario.

“Aparte de la flexibilidad en el horario, el salario es decente. Me gusta que además del gran horario que tengo con Amazon Flex, que también encaja con el estilo de vida de mi familia”, comentó Villaruel. “El dinero extra nos da oportunidades a mi familia, nos da las oportunidades de hacer más cosas que antes no podíamos pagar”.

En diciembre del 2016, Villaruel pudo comprar los regalos de Navidad para su familia, y decidió quedarse en el programa para continuar ganando dinero extra.

Los socios de entrega usan sus propios vehículos y ponen su propio horario por medio de la aplicación de teléfono de Amazon Flex, lo que permite a las personas a tener más tiempo libre para obtener sus metas como ir a la escuela, formar un negocio, o pasar más tiempo en familia. Los conductores entregan paquetes para Amazon.com, Prime Now, AmazonFresh y los restaurantes de Amazon. Los clientes tienen la oportunidad de darles propina a los individuos cuando ordenan a través de Prime Now, AmazonFresh y los restaurantes de Amazon.

Los conductores ganan entre 18 y 25 dólares la hora, sin cubrir los gastos de gasolina u otros gastos, que dependen del vehículo del individuo y la distancia que viajen. Los pagos se realizan por medio de bloques completados, no por las horas o duración de tiempo que les toma a los conductores en terminar un bloque. Los bloques duran típicamente entre dos y cuatro horas dependiendo de su ubicación.

“Mi familia ahora puede hacer cosas extras como hacer deporte y otro tipo de clases de estilo de vida como natación, y antes de Amazon Flex no hubiéramos tenido los recursos para eso”, agregó Villaruel. “Casi no me ofrecen tiempo extra en mi trabajo en el Condado de San Diego y antes tenía que hacer otro tipos de empleos como Uber y Lyft, y los horarios ahí son flexibles pero era algo que no disfrutaba. Me encanta lo activo que soy en Amazon Flex porque en mi trabajo de tiempo completo estoy sentado todo el tiempo. Ahora tengo un gran ejercicio y eso era algo extra que estaba buscando”.

Para poder trabajar en el programa de Amazon Flex se requiere ser mayor de 21 años, aprobar una revisión de antecedentes criminales, y de los récords del Departamento de Vehículos Motorizados, así como tener prueba de seguro de automóvil si se utilizará uno en el programa, además de una licencia de conducir.