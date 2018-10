Xolos Necesita un Milagro

Tijuana requiere ganar sus próximos tres partidos para tener alguna posibilidad de clasificar a la Liguilla

Por León Bravo

Solo un milagro puede hacer que los Xolos de Tijuana eviten el fracaso de quedar fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2018.

Con su derrota de la jornada pasada, 1-0 ante Pumas en el Estadio Caliente, la escuadra fronteriza se quedó estancado en el puesto 13 de la clasificación general.

Con 16 puntos en su cuenta, los Xolos requieren ganas los tres partidos que les restan y esperar que los seis equipos que están arriba de ellos sufran un colapso.

En la jornada 15 del campeonato, el equipo de Tijuana visitará Puebla para enfrentar a Lobos BUAP y después de ese compromiso recibirá a Monarcas para finalmente cerrar el torneo en la casa del Puebla.

Los Xolos apuntan a capturar el octavo puesto de la tabla general para poderse meter a la siguiente fase del campeonato, pero escalar posiciones se ve complicado.

Con 20 puntos, Tigres es el club que ocupa el último puesto para entrar a la Liguilla y al club regiomontano le siguen Pachuca, Querétaro, León, Chivas y Tijuana.

“Hay que mentalizarnos para encara los partidos que nos restan como si fueran una final, nuestro principal objetivo sigue siendo el llegar a la Liguilla”, dijo el técnico de Xolos, Diego Cocca.

El estratega argentino aseguró que los próximos tres partidos su equipo saldrá a la cancha pensando que todavía es posible conseguir la meta que se trazaron al iniciar el torneo.

“Tenemos que pensar en lo que viene, nos restan nueve puntos por sumar por lo que hay que levantar la cabeza e ir por ellos”, apuntó.

Torneo Apertura 2018

Jornada 15

Viernes 2 de noviembre

Morelia vs Tigres

Monterrey vs Veracruz

Puebla vs Chivas

Sábado 3

Lobos vs Tijuana

Pachuca vs Necaxa

América vs Toluca

Domingo 4

Pumas vs Cruz Azul

Querétaro vs Santos

Atlas vs León