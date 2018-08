Xolos Deben Morder a los Tiburones

Tijuana visita a un equipo de Veracruz que enfrenta una grave crisis deportiva y administrativa

Por León Bravo

Un equipo en picada que enfrenta una auditoría contable, un entrenador que no ha trabajado en 11 años y un dueño que enfrenta el rechazo de su propia afición.

Ese es el panorama que los Xolos de Tijuana encontrarán el domingo cuando visiten a unos Tiburones Rojos de Veracruz en crisis.

El duelo de la séptima jornada del Torneo Apertura 2018 enfrenta a dos equipos que están en la necesidad de sumar un triunfo que los aleje de los malos momentos.

El equipo del puerto jarocho se encuentra en severos aprietos deportivos y administrativos, algo que el conjunto de Tijuana debe de aprovechar para sacar los tres puntos en disputa.

El problema es que desde que los dirige Diego Cocca, los Xolos no ha conseguido una solo victoria como visitante en temporada regular.

En las ocho salidas que tuvo el torneo pasado, la escuadra canina cosechó cinco empates y tres derrotas en patio ajeno.

En la actual campaña, los Xolos cayeron en su visita al estadio de los Tigres y la semana pasada corrieron con la misma suerte en la cancha de Toluca.

Desde que ascendió a la Primera División de la Liga MX, Tijuana ha enfrentado en 10 ocasiones el cuadro de Veracruz.

La balanza historia se inclina en favor de los Tiburones Rojos al sumar cuatro triunfos, tres empates y la misma cantidad de derrotas.

La última aparición de los Xolos en el Estadio Luis Pirata Fuente se registró en abril pasado y en esa ocasión el equipo jarocho se impuso1-0 a Tijuana.

La escuadra de los perros fronterizos nunca ha podido conseguir un triunfo en cinco visitas a Veracruz.

El juego del domingo corresponde a la séptima jornada del torneo toda vez que entre semana se efectuó la sexta fecha del certamen.

Torneo Apertura 2018

Jornada 7

Viernes 24 de agosto

Atlas vs Chivas

Sábado 25

Pachuca vs Puebla

América vs Pumas

Necaxa vs Tigres

Monterrey vs Morelia

Domingo 26

Veracruz vs Tijuana

Querétaro vs Lobos

Toluca vs León

Santos vs Cruz Azul