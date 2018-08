Visita de Lujo en la Perrera

Los tijuanenses reciben al Cruz Azul, equipo que lleva paso perfecto en el arranque del Torneo Apertura 2018

Por León Bravo

Los Xolos de Tijuana esperan ser los primeros en poder sabotear el trayecto perfecto que lleva la Máquina del Cruz Azul en el Torneo Apertura 2018.

En el duelo a celebrarse el domingo en la cancha sintética del Estadio Caliente, la escuadra fronteriza saldrá con la misión de detener el impresionante paso que lleva el cuadro cementero.

El Cruz Azul ha ganado sus tres primeros partidos de la campaña para de esa manera disfrutar su mejor arranque de torneo en 12 años.

Con nueve puntos en su contabilidad, la escuadra celeste enfrentará a unos xolos que suman cuatro unidades para ocupar el décimo puesto de la tabla general.

Al equipo canino le urge morder a su rival en turno para romper una cadena de dos partidos sin conocer la victoria.

La jornada anterior, ambos equipos debieron sortear el embate de una fiera toda vez que Tijuana le arrebató un empate de 1-1 al Léon mientras que Cruz Azul venció 1-0 a los Tigres.

La única victoria que registran los Xolos es la que logró sobre Chivas de Guadalajara en la primera jornada del actual torneo.

Recibir a la Máquina en su casa debe de ser un punto a favor del conjunto tijuanense ya que Cruz Azul solamente ha podido ganar un partido en siete visitas al Estadio Caliente.

Estos dos equipos tienen un expediente histórico de 16 enfrentamientos y la balanza histórica se inclina en favor de los Xolos al sumar seis triunfos, cuatro derrotas y seis empates.

Torneo Apertura 2018

Jornada 4

Viernes 10 de agosto

Morelia vs Necaxa

Sábado 11

Lobos vs Atlas

León vs Querétaro

Tigres vs Toluca

América vs Monterrey

Domingo 12

Xolos vs Cruz Azul

Pumas vs Pachuca

Chivas vs Santos