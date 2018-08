Entra la Fiera a la Perrera

Los Xolos reciben al León en un duelo que ha tomado tintes de gran rivalidad

Por León Bravo

Al técnico de los Xolos de Tijuana le gusta hablar de frente para impedir que sus palabras se transformen en malas interpretaciones.

“Nos falta trabajo, nos falta terminar por conocernos mejor”, dijo Diego Cocca al analizar el paso de su equipo en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura 2018.

Los Xolos abrieron el certamen con un triunfo sobre Chivas y la semana pasada tropezaron en su visita al estadio de Tigres.

“Tenemos un idea de juego que debemos terminar de pulir, el grupo está haciendo un gran esfuerzo para hacerlo pero todavía nos falta entendimiento para tomar buenas decisiones durante los partidos”, apuntó el estratega.

En su tercer compromiso del torneo, los Xolos recibirán en la cancha del Estadio Caliente al equipo de León.

El duelo entre estos dos equipos se ha transformado en una gran rivalidad toda vez que han sido verdugos recíprocos en Liguillas recientes.

Para el partido del domingo, Cocca espera que sus jugadores demuestren avances que los lleve a dominar el sistema táctico que pretende implementar.

“Debemos insistir en corregir errores y creo que en ese sentido vamos por buen camino pues los muchachos han demostrado mucha disposición en los entrenamientos”, explicó el técnico de nacionalidad argentina.

El partido en la cancha sintética de la perrera de Tijuana será una aduana muy complicada de pasar para los esmeraldas, por lo menos eso dictan las estadísticas.

En ocho visitas a la casa de los Xolos, el León solo ha conseguido un triunfo y un empate con un saldo de siete goles a favor y 13 en contra.

La fiera del Bajío llegará desesperada al duelo del domingo toda vez que ha arrancado el torneo con dos derrotas consecutivas y todavía no sabe lo que es celebrar una anotación.

Torneo Apertura 2018

Jornada 3

Viernes 3 de agosto

Veracrus vs Morelia

Atlas vs Pumas

Sábado 4

Necaxa vs Lobos

Pachuca vs América

Cruz Azul vs Tigres

Monterrey vs Querétaro

Domingo 4

Xolos vs León

Toluca vs Chivas

Santos vs Puebla