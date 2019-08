Breves Deportivas: ‘Chucky’ Llega al Napoli

Por Samuel López

‘CHUKY’ LLEGA AL NAPOLI

Hirving Lozano llegó a Italia, después de presentar exámenes médicos el miércoles cerró lo que podría ser el más lucroso fichaje en la carrera del mexicano.

El costo del fichaje será de 42 millones de euros, Lozano ganará 4 millones por temporada en un contrato que será de cinco años. El “Chuky” deja el PSV Eindhoven de la eredivisie holandesa, cuadro que compró los servicios del volante al Pachuca hace dos años.

El mexicano marcó 17 goles y dio 11 asistencias en la pasada temporada holandesa, y en la presente no ha tenido un buen desempeño entre suplencia por su eventual salida y una lesión que lo dejó fuera del último partido de la Europa League.

El canterano tuzo refuerza al cuadro cuadro italiano, dirigido por Carlo Ancelotti, junto con Kostas Manolas, Elif Elmas, Giovanni Di Lorenzo para esta temporada 2019-2020 de la Seria A de Italia.

El título de la Liga es el único pendiente que le queda al Napoli para reivindicarse por completo con su historia.

NO LO QUIEREN, TAMPOCO LO SUELTAN

La primera oferta del Barcelona por Neymar fue rechazada en una cesión, con opción de compra de 160 millones de euros, aunque el club parisino está dispuesto a negociar para encontrar una solución.

El equipo de la capital francesa insiste en que Neymar cuesta más de 200 millones de euros y quieren una compensación económica inmediata y ahora el Barcelona estudia su siguiente movida, la cual, sería “una cesión con opción de compra obligatoria, aunque el precio máximo está fijado en 160 millones de euros a pagar a plazos”.

El Barcelona piensa que el precio justo por el traspaso del brasileño es de 160 millones como máximo al tener en cuenta los dos años de amortización de su traspaso y, sobre todo, del problema que tiene el PSG encima de la mesa”.

Como el precio es muy alto, el Barcelona estaría dispuesto a pagar a plazos y quiere involucrar algún jugador en la operación para abaratar el precio final.

Aunque el PSG ahora no descarta que algún jugador del Barcelona entre en la operación, el club no cederá al jugador si no hay compra obligatoria porque no desean al futbolista de regreso la próxima temporada.

PELOTEROS TRAFICANTES

Esta semana se anunció de un desmantelamiento de una compleja red de narcotráfico en República Dominicana de la que eran parte los ex peloteros de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Luis Castillo.

En una conferencia de prensa de parte del procurador general Jean Alain Rodríguez, se informó de un macro operativo de más de 700 personas entre agentes de la policía y militares.

Dotel, quien impuso un récord de pertenencia, porque jugó con trece equipos de la MLB, ya se encuentra detenido, afirmó el fiscal.

Castillo, quien fuera jugador de los Marlins de Florida, todavía no ha sido arrestado y aparece en una lista de 18 sospechosos sobre los que existe una orden de detención.

Los allanamientos a diferentes propiedades del empresario César Emilio Peralta, alias ‘César el abusador’, que se condujeron durante las primeras horas del martes, es el “más amplio y profundo” en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la República Dominicana, según el fiscal.

El receptor Antonio Brown finalmente se entrenó con un casco certificado en la práctica de los Raiders de Oakland, un par de días después de que el gerente general Mike Mayock le leyera la cartilla al cuestionar si se iba a comprometer de lleno o no con el equipo.

Brown no acudió a la práctica el domingo, mientras se empeñaba en hallar un casco con el que se sintiera cómodo y que cumpliera con los estándares de seguridad establecidos por la NFL y la NFLPA. La semana pasada perdió una queja en la que buscaba que se le permitiera usar el casco Schutt Air Advantage que ha usado durante toda su carrera. Pero el aditamento era demasiado viejo para ser certificado como ‘seguro’.

El receptor veterano estaba esperanzado en encontrar una versión más nueva de su casco preferido y que al mismo tiempo pudiera aprobarse, sin embargo, el que presentó no pasó una prueba de seguridad realizada por la liga y el sindicato.

Esto, a su vez, derivó en presentar una segunda queja el lunes, buscando un período de gracia de un año, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato porque no se hizo pública. Brown no llevaba casco durante la parte abierta de la práctica y pasó parte del tiempo durante el estiramiento en la sala de pesas cercana.