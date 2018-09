A Ladrar en la Perrera

Los Xolos deben aprovechar su estancia en el Estadio Caliente para arrebatarle los tres puntos a los Tuzos de Pachuca

Por León Baravo

El Estadio Caliente no ha sido su mejor guarida, pero los Xolos de Tijuana deben aprovechar su próximo juego en casa para meterse de lleno a la pelea por llegar a la Liguilla.

El cuadro canino recibe el sábado a los Tuzos de Pachuca en un duelo vital que corresponde a la décima jornada del Torneo Apertura 2018.

Si bien es cierto que los Xolos no han perdido ningún juego en su cancha esta temporada, también es cierto que el cuadro fronterizo ha dejado escapar muchos puntos como local.

En cinco partidos disputados en su terreno de pasto artificial, el equipo de Tijuana suma dos triunfos y tres empates.

Las unidades que no ha ganado como local son una de las causas principales que tienen a los Xolos en el puesto número 13 de la tabla general.

El club tijuanense suma 12 puntos y un triunfo ante los Tuzos los haría recuperar las aspiraciones de meterse entre los ocho equipos que disputarán el título de la Liga MX.

“Como lo hacemos siempre en nuestro estadio, buscaremos tener la pelota el mayor tiempo posible, presionar y jugar el mayor tiempo posible en el campo rival”, explicó Diego Rodríguez, mediocampista de los Xolos.

El equipo de Tijuana encontrará en su rival de turno una escuadra que ha mejorado conforme avanza el torneo.

Los Tuzos han sumado dos triunfos tres empates y una derrota en sus ultimos seis partidos y eso los tiene en el lugar 11 de la clasificación con la misma cantidad de puntos que los Xolos, pero con una mejor diferencia de goleo.

Tijuana y Pachuca se han enfrentado 15 veces en su historia y el expediente estadístico favorece ligeramente al conjunto fronterizo con seis triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

Jornada 10

Torneo Apertura 2018

Viernes 21 de septiembre

Morelia vs Pumas

Puebla vs América

Sábado 22

Tijuana vs Pachuca

Toluca vs Necaxa

Tigres vs Monterrey

Cruz vs Atlas

Domingo 23

Chivas vs Querétaro

Santos vs Veracruz