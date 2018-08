¿Se les Olvidó cómo Ganar?

El equipo de Tijuana debe derrotar al Necaxa para romper una racha de seis partidos sin victoria

Por León Bravo

El inicio prometedor de temporada se ha convertido en una verdadera pesadilla para los Xolos de Tijuana.

El cuadro fronterizo inauguró el Torneo Apertura 2018 con un triunfo sobre las Chivas del Guadalajara y desde entonces no ha vuelto a encontrarse con el triunfo.

En sus últimos seis encuentros, los Xolos suman tres empates y la misma cantidad de derrotas, incluida la de la semana pasada en la cancha de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Ante la mala racha en que ha caído, el técnico de Tijuana, Diego Cocca, afirmó que hay muchas cosas que arreglar para que el equipo vuelva a dar resultados positivos.

“Más que nada, tenemos que trabajar en lo anímico, en lo mental, debemos volver a creer en nosotros mismos”, comentó el estratega argentino.

Para tratar de regresar a la senda del triunfo, los integrantes del conjunto tijuanense esperan que los Rayos del Necaxa se conviertan en su próxima víctima.

La escuadra hidrocálida visitará el viernes la cancha sintética del Estadio Caliente, en donde los Xolos suelen morder a cuanto intruso se anima a entrar.

“Los resultados que hemos obtenido en nuestros últimos juegos tal vez no reflejen la realidad”, dijo Cocca.

“Hemos jugado bien pero no siempre gana el equipo que se lo merece. Traemos un enojo acumulado porque contra Cruz Azul y contra Santos teníamos el partido ganado y no lo pudimos concretar”, comentó el entrenador de Xolos para después hacer una comparación filosófica con la que trató de subrayar la actualidad que enfrenta su equipo.

“El futbol es como la vida, hay que seguir intentando”, apuntó el entrenador.

Torneo Apertura 2018

Jornada 8

Viernes 31 de agosto

Tijuana vs Necaxa

Morelia vs Querétaro

Puebla vs Monterrey

Sábado 1 de septiembre

Cruz Azul vs Veracruz

León vs Pumas

Tigres vs Atlas

Chivas vs Pachuca

Domingo 2

Toluca vs Santos

Lobos vs América