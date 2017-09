Terminación de DACA Deja a los “Dreamers” con Incertidumbre

Read this story in English

Por Andrea López-Villafaña

El martes 5 de septiembre, el presidente Donald Trump terminó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que ha permitido que casi 800 mil jóvenes indocumentados trabajen legalmente en el país y que estén protegidos de la deportación.

El programa ha sido terminado pero con un plazo de seis meses, lo que significa que algunos que necesitan renovar sus permisos de trabajo tienen hasta el 5 de octubre para presentar su solicitud. Sin embargo, esto sólo se aplica a los beneficiarios de DACA quienes tienen tarjetas de autorización de trabajo que expiran entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo del 2018.

Aquellos que renueven sus solicitudes tendrán un permiso de trabajo válido y estarán protegidos de la deportación hasta la expiración de su caso y permiso, dijo Allison Davenport, abogada del Immigrant Legal Resource Center, durante una conferencia de prensa nacional.

Davenport dijo que la comunidad inmigrante debe entender que si su caso de DACA expirará en la ventana de seis meses, deben solicitar la renovación antes de la fecha límite.

“Una recomendación general para todos es que obtengan asesoría legal para entender sus opciones”, dijo Davenport. “Podría ser que alguien que tiene DACA es elegible para otro beneficio de inmigración y no lo sabe o tal vez lo sabe y no ha comenzado el proceso de solicitud porque tienen DACA. Este es un momento muy importante para que la gente vaya y haga una consulta con un proveedor de servicios legales de calidad para entender sus opciones”.

No se aceptarán nuevas solicitudes a partir del 6 de septiembre, solo las renovaciones y solicitudes presentadas antes del anuncio de terminación serán procesadas para su consideración.

La libertad condicional avanzada, que permite a los receptores de DACA viajar fuera de los Estados Unidos por razones aprobadas, ya no está disponible.

El programa que comenzó durante la era de Obama en el 2012, permitió a individuos indocumentados que llegaron a los Estados Unidos como niños a solicitar permisos de trabajo para trabajar legalmente en el país, para tener protección contra la deportación y en algunos estados como California, solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación.

Para algunos como Luis Quiroz, de 27 años, quien fue traído a los Estados Unidos cuando tenía seis meses de edad, DACA le permitió seguir una educación superior, obtener un trabajo, y tener un sentido de identidad al obtener una licencia de conducir, dijo Quiroz.

Quiroz dijo que se enteró que DACA había sido terminado mientras iba de camino a la escuela y comenzó a llorar después de escuchar las noticias.

“Personalmente no estaba preparado para la angustia emocional”, dijo Quiroz.

Quiroz creció en San Diego y se mudó a San Francisco para asistir a la San Francisco State University. Dijo que la comunidad de inmigrantes comparte el sentimiento de incertidumbre y aunque saben que DACA ha terminado, todavía hay incertidumbre si el Congreso actuará durante el período de seis meses.

“Nuestros medios de subsistencia están constantemente en juego en los juegos políticos”, dijo Quiroz.

Aquellos que no apoyaban el programa creían que era una exageración del poder ejecutivo conceder, darle a este grupo de individuos protección contra las leyes de inmigración.

Durante su campaña presidencial, el Presidente Trump prometió que pondría fin al programa, pero tuvo un mensaje diferente después de ser elegido. En una conferencia de prensa en febrero, el presidente Trump dijo que mostraría a los receptores de DACA “gran corazón”.

Poco después, varios estados amenazaron con demandar si el Presidente no terminaba con programa.

El Procurador General Jeff Sessions anunció formalmente el martes que el programa terminaría.

“Para tener un sistema legal de inmigración que sirva al interés nacional, no podemos admitir a todos los que quisieran venir aquí”, dijo Sessions el martes durante una conferencia de prensa. “Esta es una política fronteriza abierta y el pueblo estadounidense la ha rechazado con razón. Por lo tanto, la nación debe fijar y hacer cumplir un límite de cuántos inmigrantes admitimos cada año y eso significa que todos no pueden ser aceptados “.

Sessions añadió, “Esto no significa que sean personas malas o que nuestra nación no respete sus condenas de ninguna manera. Significa que estamos aplicando adecuadamente nuestras leyes a medida que el Congreso las ha aprobado “.

Trump compartió en Twitter el martes, “El Congreso tiene ahora 6 meses para legalizar DACA (algo que la Administración Obama no pudo hacer). Si no pueden, volveré a este tema!”

El anuncio del fin del DACA causó varias protestas a nivel nacional y una demanda presentada en el Distrito Este de Nueva York.

El martes cientas personas se reunieron en el edificio de administración del condado de San Diego para mostrar apoyo a los individuos conocidos como “DREAMers”.

Ana Hernández, estudiante de Universidad Estatal de San Diego, compartió con la multitud que llegó a los Estados Unidos a la edad de seis años y que ella era una de las 800 mil personas que serían afectadas por la decisión anunciada ese mismo día. Pero a pesar de esta nueva incertidumbre, dio un mensaje de esperanza.

“Manténganse fuertes , manténganse resiliente y recuerden, los papeles no nos definen, DACA no nos define, el Dream Act no nos define, somos indocumentados, sin miedo y sin disculpas”, dijo Hernández durante la manifestación.

Existen varias opciones legislativas pendientes que el Congreso podría tomar para tratar el estatus de DREAMers incluyendo el Dream Act, el BRIDGE Act, el American Hope Act o el Recognizing America’s Children Act.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la información proporcionada a la agencia en las solicitudes de DACA “no se proporcionará proactivamente al ICE y al CBP a los efectos de los procedimientos de inmigración” a menos que el individuo cumpla con los criterios del USCIS “Notice to Appear”, que se relacionan principalmente con la seguridad nacional y pública.