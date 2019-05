Reconociendo a los Campeones de las Cocinas de San Diego

Por Mario A. Cortez

El mundo culinario de San Diego actualmente goza de un auge, nos aperturas de nuevos restaurantes por todo el condado y una nueva generación de chefs. Pero mientras la industria restaurantera continúa evolucionando y creciendo, es importante reconocer que esta no sería la misma sin los trabajadores que emigran a Estados Unidos buscando salir adelante, encontrando esta oportunidad en las cocinas.

Donde muchos ven un platillo perfecto “p’al Insta”, lo que muchos no ven son las arduas horas preparando ingredientes coordinando horarios, haciendo inventario, lavando trastes y los largos turnos de los cocineros, todos realizados por estos irremplazables miembros de la comunidad. Es por esto que el Consulado General de México en San Diego, en conjunto con La Prensa San Diego y Edible, tienen el gusto de reconocer la labor de los migrantes de primera y segunda generación de origen mexicano quienes trabajan en los restaurantes de San Diego.

Acompañanos en nuestra celebración de 15 de los tantos individuos quienes son el alma de los restaurantes de San Diego en el evento Cross Border Champs del Consulado el próximo 16 de junio en el salón Bread and Salt de Barrio Logan.

Amalia Moran

Kitchen Manager en Isabel’s

Cuernavaca, Morelos

A pesar de no contar con formación formal culinaria, Amalia se ha vuelto una integrante vital de la gerencia de Isabel’s. Descrita como alguien quien cuenta con un talento natural para trabajar con la comida, ella se empeña todos los días para que su equipo tenga éxito.

“Todo lo que hago lo hago con carino, por que me gusta y por que siento que la persona que trabaja con gusto le sale mejor el trabajo”, dijo Amalia.

Miguel Higuera

Sous Chef en Born and Raised

San Diego, California

Recién promovido al puesto de sous chef en el restaurant Born and Raised de Little Italy, Miguel es un joven chef quien aprende algo nuevo a diario y enseña a los demás. Todos los días, desde muy temprano, ayuda a preparar la cocina y a desarrollar el menú a base de estadísticas como ventas previas, qué ingredientes están en temporada y hasta qué clima se pronostica.

“Lo que más me gusta es ayudar a todos para que salga el jale todos los días”, afirmó.

Maria Cuahutenango

Tortillera y Prep Cook en Puesto

Municipio de Chilapa, Guerrero

Maria es el alma de la cocina en Puesto, siempre dando su mejor esfuerzo y manteniendo una actitud positiva. Como madre soltera de tres hijos, ella ha encontrado en San Diego un camino para salir adelante y mantener a su familia.

“Me gusta trabajar en restaurantes por el ambiente que hay y por mis compañeros”, dijo.

Victorio Lopez

Prep Cook en The Patio on Goldfinch

Las Joyas, Guerrero

Se dice que Victorio tiene la actitud más positiva de todos los miembros de su equipo, dando siempre un paso más allá de sus responsabilidades como preparador para ayudar a todos. Con experiencia en la cocina que data desde 1984, el ha estado en el personal de The Patio on Goldfinch desde que este restaurante abrió hace cinco años, convirtiéndose en un integrante indispensable de este restaurante.

“Siempre me ha gustado trabajar, de echarle ganas, y especialmente en los restaurantes ya que el acto de servir comida es muy especial”.

Mario Perales

Kitchen Manager en Hash House a Go Go

Rio Verde, San Luis Potosi

Cuando llegó a San Diego hace 29 años, Mario ingreso directamente a la industria restaurantera y ha sido quien da el ejemplo en cada cocina en la que trabaja. Aunque es el gerente de Hash House a Go Go, el también cocina, limpia y se hace cargo del equipo cuando el chef no está presente.

“He conocido a los dueños de Hash House por tanto tiempo y he trabajado con todos por mucho tiempo también que son como una familia para mí”, afirmó.

Jesus Garcia

Executive Steward en Viejas Casino

La Barca, Jalisco

Con décadas de experiencia, la meta diaria de Jesús es brindar la mejor experiencia a todo visitante a los restaurantes y eventos especiales en Viejas Casino. Todos los días, el lidera a su equipo de más de 80 empleados a cerciorarse que cada platillo quede perfecto y que ni una silla se encuentre fuera de lugar.

“Yo inspecciono todo para que todo esté perfecto, aunque tenga que caminar 50 millas todos los días”, comparti\]09 riendo.