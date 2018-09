Marisa B. Ugarte: Luchando por la Dignidad Humana

Por Mario A. Cortez

Por más de 25 años, Marisa B. Ugarte ha estado involucrada dentro de la lucha por la dignidad de las personas mas vulnerables de nuestra región fronteriza.

“La trata de personas es esclavitud moderna y dentro de la trata hay no solo hay mujeres, tambien hay hombres y menores”, comentó Ugarte. “El problema más grande es entender que no solo existe la trata sexual, sino también la trata laboral, abuso en los servicios domésticos, abuso en los restaurantes, abuso en las casas de masajes y abusos en construcción”.

Hoy en dia Ugarte funge como directora ejecutiva de Bilateral Safety Corridor Coalition (BSCC), una organización no lucrativa en pro de los derecho humanos cual ella fundó. Este organismo busca prevenir y erradicar la trata de personas por medio de la intervención y apoyo a las víctimas de esta práctica.

BSCC comenzó a operar en 1997 como un equipo de voluntarios, incorporándose como organismo civil de manera oficial en el 2002. Desde entonces, esta asociación humanitaria lleva la misión de avanzar hacia un mundo en donde no hay explotación humana y donde las vidas de todo hombre, mujer, y menor de edad tengan valor y protección.

“Nosotros en BSCC queremos que la gente sea libre de cualquier victimización, como sobreviviente o como víctima. Buscamos en tener un modelo de transición y hasta damos un paso más para buscar la reintegración a la sociedad de estas personas que han vivido la trata de personas”, explicó Ugarte.

A pesar de fundar este organismo en 1997, Ugarte ya trabajaba con gente en situaciones precarias y víctimas de crímenes como la violencia doméstica.

Poco después de llegar a Tijuana desde su natal Ciudad de México, Ugarte comenzó a trabajar con el sector Tijuana del Sistema de Desarrollo e Integral de la Familias (DIF) como asesora interna.

“Hicimos varios programas dentro del DIF”, contó Ugarte. “Hicimos un programa para menores que viajan a la frontera no acompañados, programas para niños de la calle, fundamos la Casa Violencia Doméstica y la Línea de Crisis Binacional, cual aún opera, a donde las 24 horas alguien podría llamar si esta en peligro”.

Ugarte despues paso del DIF de Tijuana a trabajar en el norte del Condado de San Diego.

“Se me ofreció un puesto con The Eye Crisis and Counseling Center en Escondido manejando intervención de crisis”, recordó Ugarte. “De ahí se me dio el manejo de menores de edad.

Después yo fundé mi propia organización porque The Eye Crisis and Counseling Center cerró sus operaciones”.

Desde entonces, Ugarte ha liderado a BSCC y ha afrontado los retos que una organización de este tipo encuentra.

Mediante asesorías de casos, programas de alcance a la comunidad, casas hogar para víctimas en vías de rehabilitación, y una línea para reportar trata de personas, BSCC opera de varias formas para disminuir la trata de personas y el sufrimiento de aquellas personas que caen en las redes de la explotación.

Aun con esta gama de servicios, forjar más alianzas para proveer otros servicios a la comunidad por parte de BSCC es una tarea que Ugarte ve como necesaria para la organización y las víctimas de trata.

“Estamos creando una asociación con las bibliotecas, ya que encuentras ahí a menores de edad que pueden estar en una situación vulnerable”, dijo Ugarte. “También queremos expandir nuestra asistencia a las víctimas de crímenes de odio, ya que pueden caer en un abismo de no ayuda”.

“El proyecto más ambicioso es el de formar más casas seguras, que no son lo mismo que los albergues. Tenemos una gran asociación con la policía al rescatar a las víctimas, pero el espacio en casas es insuficiente y siempre es necesario buscar más lugar para quienes ayudamos a salir de ese ciclo de explotación”, Ugarte continuó.

Un reto que pone en peligro la existencia de este organismo es asegurar fondos para sus operaciones. Al ser una organización sin fines de lucro, BSCC necesita del apoyo de agencias gubernamentales y de la comunidad para seguir luchando contra la trata de personas y para apoyar a quienes han sido víctimas de estas prácticas.

“Es importantísimo que el público contribuya con nosotros”, Ugarte informó. “Lo que alguien contribuya monetariamente si puede ser deducible de impuestos; tenemos en nuestro sitio web un link de Paypal”.

“Necesitamos vales o tarjetas de regalo para los supermercados de descuento como Food 4 Less o Grocery Outlet”, Ugarte agregó. “También la ropa que más se necesita no son suéteres o camisas; nuestras víctimas a veces ni siquiera tienen su propia ropa interior. Con un donativo de una tarjeta de regalo de Target se puede comprar dos cambios de ropa interior para estas víctimas”.

Aunque la labor de Ugarte y de BSCC ha mejorado la calidad de vida de cientos de personas, esta lucha por la dignidad de las víctimas de trata es perpetua, no puede cesar dice.

“Hemos ayudado al rededor de 800 personas desde el 2005, pero este fenómeno de la trata no se va a ir y solo puede empeorar”, advirtió Ugarte. “Si no tomamos en serio la problemática de la explotación sexual, el turismo sexual, y la pornografia infantil, entonces estamos perdiendo el tiempo, y posiblemente muchos pierdan sus vidas”.