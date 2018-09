La Lucha por DACA Continúa un Año Después de que Trump Intentó Ponerle Fin

Por Marielena Castellanos

En este momento, el año pasado, Francisco Peralta Vargas recuerda que no sabía qué pasaría con su vida.

“Olvídalo, cuando te dicen de la noche a día que te despidas de todo lo que tienes planeado, di adiós a tu permiso de trabajo, adiós a tu trabajo, ya no puedes tener un trabajo estable, no puedes pagar tu renta , no puedes pagar tus cuentas ” dijo Vargas.

Vargas, un beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), acababa de regresar a San Diego después de celebrar la boda de un amigo en Perris, California, cuando se enteró que el presidente Trump tenía la intención de rescindir el programa DACA.

Vargas, un estudiante a tiempo completo, decidió abandonar todas sus clases.

“No estaba seguro de lo que sucedería, si iba a terminar deportado, sin trabajo, con esta administración antiinmigrante tenía que prepararme para lo peor”, dijo Vargas.

Recuerda a docenas que se reunieron en la noche del año pasado en el Centro de Gobierno del Condado de San Diego, el mismo lugar donde muchos se reunieron de nuevo este año, después de que la administración de Trump haya continuado sus esfuerzos para terminar el programa.

Vargas describió el año pasado como algo dulce pero amargo.

“Fue demasiado rápido y cruel porque se lo hicieron a unas 800 mil personas en el país, y la mayoría de las personas con el permiso de DACA es gente que va a la escuela, gente que trabaja, gente que tiene un record limpio, gente que ha estado aquí desde pequeños, mucha gente no conoce su propio país de origen”.

Esa reunión, que incluyó varios destinatarios de DACA, condujo a la formación de los Soñadores de la Frontera de San Diego y también cambió su vida.

“No estoy contento con lo que paso, pero hizo que muchísima gente despertara”.

Vargas agregó que desde ese momento el grupo ha estado ocupado presionando a los representantes del Congreso, miembros del concejo municipal, participando en diferentes marchas, incluso viajando a Washington D.C. para reunirse directamente con docenas de senadores estadounidenses.

Esta semana, el grupo continuó con sus esfuerzos y organizó una protesta en el mismo lugar y el mismo día en que lo hicieron hace un año, renovando el compromiso de seguir presionando para la protección permanente de los inmigrantes indocumentados.

“Queremos utilizar este día para impulsar este movimiento para que la gente de la Casa Blanca y el resto del Congreso lo sepa, no tenemos miedo, estamos aquí, vamos a continuar aquí”, Dulce García, abogada de inmigración y una de los directores del grupo pro DACA San Diego Border Dreamers, dijo durante la protesta.

Sigue habiendo incertidumbre para el programa DACA y los miles de jóvenes protegidos bajo esta política, incluso después de que un juez federal dictaminó que podría continuar.

El juez de distrito de los Estados Unidos Andrew Hanen negó una solicitud de un mandato preliminar sobre el programa, dando a los beneficiarios de daca una victoria, pero también dijo que eventualmente podría ser considerado ilegal.

“Aquí, el huevo ha sido revuelto”, escribió Hanen. “Tratar de ponerlo de nuevo en el caparazón con solo un registro preliminar de medidas cautelares, y tal vez con un gran riesgo para muchos, no tiene sentido ni sirve a los mejores intereses de este país”.

El fallo se produjo días antes de la marca de un año, cuando el presidente Donald Trump rescindió el programa hace un año, esta semana.

El juez también dijo que la responsabilidad de mantener a DACA pertenece al Congreso, “DACA es un programa popular y uno que el Congreso debería considerar ahorrar”, continuó Hanen. “Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo”.

Durante la protesta, García también habló sobre la demanda.

“Nosotros demandamos al Presidente y gracias a nuestros esfuerzos, nosotros pudimos ganar una orden en corte, donde podemos renovar nuestro permiso de DACA. No fue porque los políticos, no fue porque algún político se compadeció de nosotros, no fue porque esta administración tuviera corazón, sucedió porque los demandamos. Pero no es suficiente. Todavía necesitamos protecciones permanentes”, dijo García.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien encabezó varios estados en la demanda contra DACA, se mostró satisfecho con el fallo y dijo en un comunicado: “Nuestra demanda es vital para restablecer el estado de derecho en el sistema de inmigración de nuestra nación”.

En septiembre pasado, en una declaración que explicaba la decisión de rescindir DACA, el presidente Trump dijo: “No estoy a favor de castigar a los niños”.

Pero también dijo: “Antes de preguntar qué es justo para los inmigrantes ilegales, también debemos preguntar qué es justo para las familias, los estudiantes, los contribuyentes y los solicitantes de empleo estadounidenses”.

Trump agregó: “El fracaso de décadas de Washington, D.C. para hacer cumplir la ley federal de inmigración ha tenido consecuencias predecibles y trágicas: salarios más bajos y un mayor desempleo para los trabajadores estadounidenses”.

El fiscal general de EE.UU. Jeff Sessions llamó a DACA “amnistía ejecutiva unilateral”. También dijo que DACA “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos mismos extranjeros ilegales tomen esos trabajos”.

En respuesta al anuncio de Trump el año pasado, el ex presidente Barack Obama respondió con una declaración en Facebook y calificó la decisión de Trump de poner fin al programa como “cruel” y “autodestructivo”.

En 2012, el presidente Obama utilizó sus poderes ejecutivos para permitir que unos 800 mil jóvenes inmigrantes no autorizados trabajen legalmente y permanezcan en el país sin temor a la deportación. Para la mayoría de estos jóvenes, Estados Unidos es el único hogar que han conocido.

Durante la protesta, García recordó al grupo que había personas como ellos que empujaron a Obama a la acción.

“Lo ganamos porque hubo jóvenes arrestados, arriesgando todo, sus medios de subsistencia, sus vidas, sus familias, todo para ganar DACA”, dijo García.

Tres jueces federales también han impedido que la administración ponga fin a DACA.

Alex Montoya, originario de Colombia, también habló en la protesta. “Soy un inmigrante orgulloso”, dijo.

Montoya habló sobre la necesidad de la unidad.

“Necesitamos continuar uniéndonos para luchar contra la tiranía que estamos viendo en la Casa Blanca hoy y asegurarnos de que sepan que no es tierra de ellos, no es tierra de el, es nuestra tierra, y la reclamaremos”.

Aquellos en la protesta también dio la bienvenida a Dream Riders, un grupo encabezado por jóvenes organizadores del Consorcio Nacional de Servicio y Educación de Corea del Norte (NAKASEC) y sus afiliados, quienes completaron una campaña en bicicleta desde Seattle a San Diego para abogar por un camino hacia la ciudadanía para todos los indocumentados inmigrantes.

Se espera que el Procurador General de Texas Paxton apelará el fallo. Si se aprueba su apelación, el Tribunal Supremo de EE.UU. Podría finalmente determinar el caso.

Mientras tanto, Vargas regresó a la escuela, se graduó de un colegio comunitario con un título de asociado y fue aceptado en la Universidad de California San Diego el año pasado para obtener un título en negocios internacionales y estudios Internacionales.

Un año después, resuelto, y sin miedo Vargas también habla con esperanza en su voz.

“Puedo decir felizmente que somos fuertes y seguimos adelante para encontrar una solución permanente”.