Familias Reciben Útiles Escolares y Mochilas

Por Ana Gómez Salcido

Con el nuevo año escolar apenas empezando, líderes comunitarios se asociaron para entregar mochilas, útiles escolares y trípticos de seguridad a estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 de escuelas de bajos recursos en el Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD, por sus siglas en inglés).

La Fundación de Embajadores, una organización sin fines de lucro de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de San Diego (SDAR, por sus siglas en inglés), se unió a One San Diego, al Alcalde de San Diego Kevin L. Faulconer, a la Superintendente del SDUSD Cindy Marten y a oficiales de policía y bomberos para la entrega de útiles escolares por medio del Programa de Nosotros Te Respaldamos, en la Escuela Primaria Sherman de Sherman Heights, este viernes, 17 de agosto.

Estudiantes y familias escogieron las mochilas, y las llenaron con los útiles escolares que son apropiados para su grado, así como se llevaron trípticos para seguridad en el hogar. Además de la Escuela Primaria Sherman, otras cuatro escuelas en áreas de bajos recursos recibirán útiles escolares por medio del Programa de Nosotros Te Respaldamos, incluyendo la Escuela Primaria Porters cerca del Parque Valencia, la Primaria Kimbrough en Grant Hill, la Escuela Primaria Logan en Logan Heights, y la Escuela Primaria Perkins en Barrio Logan.

“Nosotros reconocemos el gran compromiso que tiene la Fundación de Embajadores con nuestros niños y familias de San Diego, y les agradecemos su apoyo este año para el Programa de Nosotros Te Respaldamos de One San Diego”, dijo Katherine Stuart Faulconer, la primera dama de San Diego.

Por más de dos años, One San Diego ha proporcionado mochilas y útiles escolares a estudiantes de áreas de bajos recursos. Este año, One San Diego expandió el programa al asociarse con la Fundación de Embajadores para llegar a más de 3 mil estudiantes desde preescolar hasta el grado 12.

“Como agentes de bienes raíces, nuestra prioridad es ayudar a las comunidades locales incluyendo a las familias y niños a protegerse en sus hogares”, dijo el Presidente de SDAR, Steve Fraioli. “El Programa de Nosotros Te Respaldamos le da una gran oportunidad a nuestra asociación para apoyar a niños locales y ayudar a sus familias con pasos simples para proteger su hogar”.

Además de apoyar con mochilas, la Fundación de Embajadores proporcionó trípticos bilingües (en español e inglés) sobre como proteger los hogares con instrucciones aprobadas por los Departamentos de Bomberos y Policía de San Diego.

“La meta es educar a los niños sobre como vivir, jugar y estudiar en una casa segura”, agregó Fraioli. “Esto es importante en especial porque ahora tenemos una temporada de incendios que dura todo el año. Queremos asegurarnos que las familias locales tengan la información sobre como responder ante una emergencia”.

El Programa de Nosotros Te Respaldamos se trata de asegurar que los estudiantes que más lo necesitan, lleguen el primer día de clases con una mochila nueva y con todos los útiles escolares que necesitan. Cada año, las listas de útiles escolares crecen, y las familias batallan para encontrar la manera de que sus hijos lleguen a la escuela con todos los útiles necesarios. En promedio, cuesta 50 dólares ayudar a un niño a empezar el nuevo ciclo escolar con todas las herramientas que necesita.