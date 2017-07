Ernie Becerra: El Rey del Taco

Por Mario A. Cortez

Para lograr tus metas a veces es necesario que te despidan de tu trabajo como gerente.

Ernie Becerra, dueño de San Diego Taco Company, una compañía de taquizas; Salud, un restaurante de tacos y Pisto, un servicio de banquetes enfocado en licores, tomó sus primeros pasos para abrir un restaurante tras ser echado fuera del mundo corporativo.

“Yo fui un gerente de U.S. Bank por cinco años”, Becerra dijo a La Prensa San Diego. “Para mí, la gerencia sólo era un trabajo; yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad porque me casé muy joven, así que me vi obligado a tener dos trabajos y el mundo bancario me ofreció una manera de tener buenos ingresos sin haber asistido a la universidad”.

Aunque el mundo bancario le ofrecía buenos ingresos, y una oportunidad de seguir los pasos de su padre, no era una profesión que apasionaba a Becerra. Al ser despedido de su puesto, él supo cuál sería su próxima acción.

“Me despidieron de la industria bancaria así que decidí seguir mi sueño de abrir un restaurante”, dijo Becerra.

Becerra entonces inició su camino hacia ser propietario de un restaurante al tomar un cuaderno con recetas que compilaba y los mil 500 dólares que tenía a su nombre y compró un carrito taquero para poder ofrecer el servicio de taquizas.

“Tenía una meta pero no sabía por dónde comenzar, así que comencé convirtiéndome en taquero”, recordó Becerra. “Todos pensaron que estaba loco por querer ser taquero tras ser gerente, pero era la única forma de iniciar”.

Becerra comenzó a cocinar en casa y a hacer taquizas en patios y eventos de los que se enteraba.

“Mis primeros jales fueron en fiestas de cumpleaños, bodas y lo que pudiera conseguir”, Becerra relato acerca de sus inicios como dueño de su empresa. “A veces trabajaba en bares y trabajaba mucho con las galerías de Barrio Logan como Roots Factory y The Spot”.

Estar en contacto con galerías y otros comercios en el corazón de la Avenida Logan ayudaron a que Becerra se involucrara más con otros empresarios del vecindario.

Tras mucho esfuerzo y trabajo, Becerra vio que su compañía creció hasta el punto en que, al fin, logró tener la posibilidad de abrir su propio restaurante.

La historia de la familia de Becerra en San Diego y saber lo que pasaba en Barrio Logan lo llevaron a abrir Salud, una taquería que ofrece buena comida y tragos con elementos estéticos inspirados en el arte chicano.

Becerra explicó que cuando su familia llegó a San Diego en 1900 ellos se establecieron en Barrio Logan. Cuando se presentó la oportunidad de abrir la taquería dentro del histórico edificio del Banco de Italia, en la esquina de Logan y Sampson, él supo que ahí era donde quería instalarse.

“Han habido muchos restaurantes que han abierto en esta misma esquina que han fracasado y yo sabía eso al entrar”, dijo Becerra. “Esta calle y este lugar significan mucho para mí, así que yo quería que Salud estuviera en esta esquina y sentí que tendría éxito aquí”.

Al interior de Salud, el arte que llena los muros del comedor, cautiva las miradas de los visitantes.

“Tengo una afinidad por el arte; yo colecciono arte y muchas obras dentro de Salud son mías”, explicó Becerra. “Al estar en una meca del arte sentí que era apto mostrar arte en el restaurante”.

Becerra destaca que hay muchos detalles por dentro del restaurante. Desde los marcos hasta los números de orden, dibujados por artistas del barrio, el arte ha sido una gran influencia sobre el diseño interior del establecimiento.

Uno también es cautivado por el aroma de la rica comida que se prepara en la cocina.

Usando recetas familiares y recetas que ha ido perfeccionando en su cuaderno, el menú de Salud ha sido diseñado en su totalidad por la mano de Becerra, a pesar de no haber contado con experiencia culinaria.

“Algunos artículos como nuestra salsa clásica, tomaron cerca de dos años en perfeccionarlos. Tomó mucho tiempo y experimentación y si probaba algo que me gustaba siempre hacía preguntas acerca de ingredientes clave”, mencionó Becerra.

Toda la labor y atención a detalle de Becerra ha dejado frutos. Hoy en día, sus negocios han ganado varios reconocimientos. San Diego Taco Company ha ganado por cinco años consecutivos el premio como mejor servicio de banquetes de San Diego y Salud se ha hecho de múltiples premios por tener los mejores tacos.

“No tenía idea de que este negocio crecería tanto y me siento muy dichoso”, declaró Becerra. “Nunca pedí ni un centavo prestado de nadie, sólo era un hombre con su carrito de tacos y ahora hemos crecido a tener 12 carritos de tacos, 50 empleados, un restaurante y un servicio de banquetes de cervezas y vino, y el cariño de la comunidad”.