El Fandango Fronterizo Reunió Nuevamente a Docenas de Músicos

Por Manuel Ocaño

Docenas de músicos de son jarocho y cientos de simpatizantes se reunieron el fin de semana en ambos lados de la frontera en el Parque de la Amistad para sostener un diálogo musical como si el muro no existiera.

“Sabemos que (el muro) está ahí, pero tenemos nuestra forma elegante de ignorarlo, de tener nuestro fandango y nuestra fiesta demostrando al muro que no nos importa, que lo nuestro es más grande y bello”, platicó Jorge Castillo, el organizador del Fandango Fronterizo anual, que esta vez ya cumple 12 años.

La Patrulla Fronteriza quitó sus restricciones al evento y permitió que todos los músicos se vieran e intercambiaran versos y sones a través de la barda. El año pasado solo dejaron que grupos de 10 personas se acercaran con tiempo regulado.

“Esta vez nos dijeron que ya nos conocían y que nuestro programa artístico nunca ha sido conflicto, así que salió de ellos dejar que se acercaran todos” quienes llegaron del lado de Imperial Beach, dijo Castillo.

Los versos de los cantores hablan del muro que separa y aunque sin expresar posiciones políticas, sí lamentan que la barrera impida tocarse y verse sin los límites entre el diminuto tejido de malla de alambre en el parque.

“Me gustaría que este mundo no tuviera divisiones, si de esa separación siento un dolor profundo, me gustaría que este mundo, un segundo, libre fuera, y que el vecino supiera que somos un mismo hogar, y que como la mar, no requerimos fronteras”, dijo Evelyn Acosta, del taller de danza y música jarocha de Tijuana, al vuelo de una canción.

Castillo platicó a La Prensa San Diego que en la región entre San Diego y Tijuana hay una comunidad de soneros de música jarocha que durante un buen tiempo buscó tener un diálogo musical.

Hace 12 años decidieron que la zona del faro de Playas de Tijuana, que colinda con Imperial Beach era el tramo fronterizo ideal por la explanada de ambos lados y, aunque limitadamente, la oportunidad de verse y dialogar, con versos y con sones.

“Reunámonos y, aunque esté el muro, hagamos una fiesta, un fandango, que nada nos detenga”, recuerda que Castillo que convocó a interesados.

La respuesta es el evento cultural que cada año ha crecido en número e interés de participantes.

Los sones jarochos con originarios principalmente del sur del estado costero estado de Veracruz en la Golfo de México, de donde cada año son invitados al Fandango Fronterizo reconocidos músicos de esa región que conviven con los locales de la frontera.

El fandango dura por lo general cuatro días, de jueves a domingo, con instrucción de baile clásico de son jarocho, música y vestimenta. El encuentro central se lleva a cabo en sábado cada año hacia el final de la primavera.