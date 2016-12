Diego Miranda: Joven Lider Latino en las Ciencias

Por Mario A. Cortez

Desde una muy temprana edad, Diego Miranda, universitario sobresaliente en UCSD, se ha identificado con la búsqueda de conocimientos y avances que tiene como misión la ciencia.

“Desde chico me han gustado mucho las ciencias y desde chico mi mamá y mi papá me han enseñado que siempre hay que estudiar”, dice Diego, quien estudia Ingeniería Aeroespacial en Warren College de UCSD.

Diego es originario de Guadalajara, México y llegó a los Estados Unidos a los seis años de edad junto a sus padres, su hermano mayor y su hermana menor. Diego asistió a la primaria John Otis de National City, donde comenzó sus estudios al norte de la frontera.

Dolores Gutiérrez, madre de Diego, cuenta que la adaptación a los Estados Unidos no fue sencilla, pero a base de un esfuerzo colectivo, la familia pudo salir adelante.

“El primer año fue muy difícil pero eventualmente nos acoplamos”, comparte Gutiérrez. “Los hijos estudiando y nosotros, sus padres, trabajando; todos le echamos muchas ganas. Adaptarnos no ha sido difícil porque todos damos todo por nuestra parte”.

Poco después de llegar a la región, la familia se mudó brevemente a Van Nuys, en el área de Los Ángeles, en donde vivieron por seis meses. Esta localidad no fue del agrado total de la familia y regresaron de nuevo al área de San Diego, esta vez en Chula Vista.

Diego cursó la preparatoria en Bonita Vista High School, de donde se graduó con honores, obteniendo un reconocimiento de Bachillerato Internacional, y un promedio de puntuación del 4.4.

Diego es beneficiario del programa IME Becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Cada año, las IME Becas otorgan 10 millones de pesos mexicanos a organizaciones comunitarias o educativas que promuevan los logros académicos de los mexicanos al exterior de su país. El fondo que recibió Diego lo ha ayudado a realizar su propia investigación científica.

Bajo la supervisión de la Doctora Olivia Greave, y junto a un estudiante de doctorado, también nacido en México, Diego estudia e investiga aplicaciones para el hexaboruro de lantano, un material altamente resistente al calor, que tiene una amplia gama de usos industriales y aeroespaciales.

“Esta materia tiene un punto de fundimiento de más de 2,000 grados y se puede aplicar para hacer cohetes o naves espaciales”, comparte Diego. “Nuestras aplicaciones estudian cómo hacer que los microscopios de electrones sean más baratos de producir”.

“Actualmente, hay un componente para estos microscopios que cuesta más de 10,000 dólares, y con estas investigaciones en las que estoy involucrado, podemos reducir el precio de esa parte por más de la mitad del precio actual”, agregó Diego.

A pesar de que hay una ausencia notoria de latinos en los ámbitos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, Diego no se siente fuera de lugar estudiando estos temas.

“Me siento bien. En UCSD no hay muchos latinos, mucho menos en las ciencias. Pero aunque haya pocos, me siento en casa”, afirma Diego. “No porque no haya latinos a mi alrededor significa que yo no merezca estar aquí, o que no pueda triunfar, sólo es un poco más difícil acoplarse”.

Cómo latino, Diego siente un fuerte apoyo no sólo por parte de su familia, sino también por miembros de su facultad.

“En la universidad ha habido mucha gente que me ha querido apoyar. Está la profesora Olivia Graeve que me ha dado muchas oportunidades, me ha dado una posición en su laboratorio, y me ha ayudado a conseguir la beca”, resalta Diego. “Ella nació en Tijuana y estudió en Southwestern College; es una mujer latina pero también es una científica con prestigio a nivel mundial. Es inspirador ver a alguien así. Al final de cada plática la Doctora Greave siempre termina con un ‘sí se puede’”.

Diego también es miembro de Phi Iota Alpha, la fraternidad universitaria para latinos más antigua de la Unión Americana, de donde obtiene modelos a seguir de la historia de América Latina.

“Tenemos cinco modelos a seguir en la fraternidad, que son José de San Martín, José Martí, Benito Juárez, Simón Bolívar y Bernardo O’Higgins, quienes son pilares de la fraternidad”, señala Diego.

“[Estos líderes] nos mostraron que ser latino no tiene que encadenarte o mantenerte abajo. Ser latinos nos hace fuertes y es motivo de orgullo. Para mí, ser latino es inspirador y siento que si no fuera latino tal vez no le hubiera echado todas las ganas; siento que así lo deberíamos ver todos los latinos”, continuó Diego.

A pesar de que su vida académica lo mantiene sumamente ocupado, Diego gusta de pasar tiempo en familia cuando le es posible.

“A mí y a mi papá nos gusta mucho el deporte. Desde chico me ha gustado mucho el fútbol y cuando no estoy estudiando juego futbol, voy al gimnasio o toco el clarinete”, explicó Diego. “También disfruto de salir al cine o a comer con mis hermanos. Durante el año escolar en realidad no tenemos tiempo para convivir fuera del fin de semana si no tenemos nada que hacer, pero cuando estamos de vacaciones la pasamos juntos”.

Diego Miranda se enorgullece en ser no sólo latino, sino también en ser mexicano.

“Definitivamente tengo mucho orgullo de ser latino y de ser mexicano. A veces en la escuela la gente te pregunta de dónde eres y siempre con mucho orgullo respondo que soy de Guadalajara”, manifestó Diego.

“Tengo compañeros que son nacidos aquí y que tuvieron todas las oportunidades y ventajas, sin embargo, estamos en el mismo lugar. Si tenemos una meta, la podemos cumplir queriendo lograrla y teniendo a alguien quien te ayude a tu lado”, afirma Diego.

“No hay razón por la cual no podamos tener logros”.