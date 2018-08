David Favela: Creciendo como la Espuma

Por Mario A. Cortez

Cuando David Favela, CEO de la cervecería Border X, decidió poner en marcha un negocio familiar, lo hizo buscando una forma de mantenerse conectado con sus familiares.

Antes de abrir esta popular cervecería, su trabajo con Hewlett-Packard llevaba a Favela a estar de viaje por periodos extendidos. Mientras tanto su hermano, un ingeniero quien realiza proyectos de turbinas, y sus sobrinos, empleados de Sony, se mantenían bastante ocupados con sus proyectos.

“La vida corporativa nos llevaba en direcciones opuestas y solo nos juntabamos muy de vez en cuando para hacer una carne asada o para eventos familiares”, Favela recordó.

Mientras tanto, Marcel y Martín, los sobrinos de Favela, ya elaboraban sus propias cervezas caseras en los estilos clásicos de Escocia e Irlanda como un pasatiempo.

“A mis sobrinos les encanta la cerveza, la hacían en casa y de manera muy sofisticada pero hacían menos de un barril a la vez”, Favela contó.

Cuenta el CEO que un día dijo de forma casual a sus sobrinos que deberían intentar hacer cervezas inspiradas en los sabores de la cultura mexicana.

“De ahí, mi sobrino salió e hizo una cerveza a base de agua de jamaica”, recuerda Favela. El resultado de este experimento resultó en la cerveza hoy conocida como “Blood Saison”, elaborada con técnicas y levaduras belgas que resaltan las propiedades florales y frutales de sus ingredientes mexicanos.

Al probarla, Favela, su hermano y sus sobrinos instantáneamente supieron que celebrar los sabores de su cultura era la dirección que tenían que tomar como negocio.

Al tiempo, comenzaron a fabricar cerveza en una bodega en el area de Otay Mesa, donde en noviembre del 2013 abrieron de forma oficial su primera sala de degustación.

Mientras que la recepción inicial del público fue muy buena, varias personas con ideas más conservadoras sobre la cerveza no veían a este proyecto como algo serio.

“A veces nos criticaba la comunidad cervecera porque no hacíamos IPAs ni tantas recetas europeas, hacíamos cosas que ellos veían como fuera de lo normal, pero no nos molesto eso porque sabíamos lo que queríamos hacer y no nos arrepentimos”, declaró Favela.

El crecimiento no se hizo esperar a pesar de las críticas, y poco después, justo iniciado el 2014, Favela ya estaba firmando un acuerdo de seis meses para compartir un local en la esquina de Logan y Sampson en Barrio Logan, donde actualmente se ubica la taquería ¡Salud!

Siguiendo con su rápido crecimiento, Favela luego firmó un arrendamiento para el local que hoy alberga a Border X, luego de que durante una noche con mucha neblina vio prendidas las luces de este espacio.

Desde entonces, el negocio familiar ha seguido en ascenso gracias a una excelente oferta cervecera y atracciones culturales que incluyen juegos de lotería mexicana, noches de jazz caribeño, mariachis punks e instalaciones artísticas.

“Somos interesantes porque somos un experimento, hacemos cerveza artesanal pero fusionamos el concepto de una cervecería con un centro cultural donde la gente puede reunirse para tener conversaciones,” dijo Favela.

Hoy, el negocio familiar marcha fuerte y mantiene conectado a Favela con sus familiares, ya que en equipo con su hermano se manejan aspectos sociales y comerciales de la empresa mientras, que los sobrinos manejan la gestión del local, la elaboración del producto y el día a día de la compañía.

Aunque ser el principal ejecutivo de una cervecería independiente es muy distinto a ser gerente para una multinacional de informática y computación, afirma Favela que hay varios paralelos.

“No puedes hacer nada sin tener a un buen equipo”, explicó. “En HP he sido gerente por más de 15 años y he visto cómo escoger y cultivar a nueva gente crea un buen equipo de trabajo porque se entiende la visión, con qué recursos trabajamos y qué valores tenemos”.

A pesar de que el equipo de trabajo de Border X ha logrado tanto desde su inicio, Favela sigue asombrado con lo logrado.

“Border X es lo más visionario que hemos hecho porque nos arriesgamos muchísimo, pero teníamos tanta fe en que la reacción de la gente fuera suficiente para respaldarnos en lo que creciamos y las cosas han salido bien”, dijo.

Actualmente, el empresario prepara su siguiente paso, una gran expansión a la ciudad de Bell, en el área de Los Ángeles. Este proyecto, que colocaría a Border X en el mercado metropolitano más grande de California, cuenta con un espacio de 10 mil pies cuadrados en donde se incluirá una fábrica cervecera y una amplia sala de degustación.

Ahí mismo se buscará llevar a nuevos lugares el negocio familiar y su oferta de buenas cervezas con miras al emergente sector latino.

“El nuevo consumidor latino quiere que se le atienda de una forma que conoce y que le agrade y ahí queremos estar”, subrayó Favela. “La población latina en California es masiva y cambiará el mercado; esto solo es el principio”.