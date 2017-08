Daniel Varela: Creando Espacios Para Todos

Por Mario A. Cortez

Nacido en Guadalajara, México, la vida ha llevado a Daniel Varela a muchos lugares, pero fue cuando se encontró varado en su país de origen que encontró su propósito en la vida.

Varela es el co-fundador de The First Goal, una organización sin fines de lucro con sede en San Diego, cual se enfoca en mejorar las vidas de los niños de ambos lados de la frontera a través del fútbol y la educación.

Durante su infancia en México, Varela mostró una afinidad en la escuela y para los deportes, especialmente el fútbol. Varela vivió en México hasta los 13 años de edad, cuando él y su familia se trasladaron a Del Mar.

“Yo había estudiado y podía hablar en Inglés, pero no a la perfección, lo cual me avergonzaba”, dijo Varela. “Pasé de estar en una escuela con 600 estudiantes a una con 3,000 estudiantes. Y tampoco había muchos mexicanos en Del Mar, cual hizo la transición difícil”.

Poco a poco, Varela se acostumbró a la vida al norte de la frontera y fue aceptado en la Universidad Estatal de San Marcos al terminar la preparatoria.

“En la universidad me hice más social y conocí a muchas personas de diferentes culturas”, Varela dijo a La Prensa San Diego. “Sin embargo, me deprimí y me enfoque en el trabajo para ganar) algo de dinero”.

Varela más tarde tendría un cambio de pensar que lo llevó a regresar a la universidad.

“En el 2009 decidí entrar a la carrera de kinesiología después de llegar a la conclusión de que quería vivir con un maletín deportivo en mano y no con un portafolios y que quería ayudar a los niños”, dijo Varela.

Al regresar a la universidad, Varela conoció a Laurel Swanson, su futura esposa.

Las cosas tomaron un giro negativo para Varela, cuando fue encontrado por las autoridades de vivir en los Estados Unidos ilegalmente. Tras confesar que excedió su estadía legal en 2012, el privilegio de visa de Varela se le negó y se le prohibió entrar a Estados Unidos de por vida.

Al firmar los papeles de salida voluntaria, Varela se encontró varado en Tijuana, en busca de cualquier trabajo.

“A la semana encontré una casa y un trabajo, pero en este trabajo todo lo que hacía era con computadoras, así que no tenía mucha interacción humana”, recordó Varela. “Laurel venía a visitarme los fines de semana, pero aparte de eso las únicas interacciones que tuve en Tijuana eran con mis perros”.

En México, Varela apeló para que se le quite la restricción de ingresar a los Estados Unidos., llegando a viajar hasta Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, a para sus trámites legales. A pesar de que sus apelaciones se rechazaron constantemente, él nunca perdió la esperanza y de volver a los Estados Unidos.

De vuelta en Tijuana, y mientras hacía ejercicio en un deteriorado parque de la Colonia Santa Fe, Varela se dio cuenta de los niños de la cuadra lo observaban.

Varela entonces vio una oportunidad para limpiar el parque al preguntar a los niños si estarían interesados en ayudar si se les proporcionan herramientas y una pizza al final del día.

“Como 12 niños se presentaron y recogimos alrededor de 40 bolsas de basura”, dijo Varela. “Los niños entonces comenzaron a preguntar cómo obtener ayuda con el ejercicio así que empezamos a hacer ejercicio tres veces a la semana”.

Con el tiempo, hubo interés en hacer un equipo de fútbol. Tras haber jugado fútbol colegial en San Marcos, Varela aceptó formar un equipo, debido a su amor por el fútbol.

“Me encanta ver fútbol, dirigir fútbol, analizar el fútbol, y sobre todo jugar al fútbol”, dijo Varela. “Así que sólo pude decir que sí”.

Después de llegar a las finales en sus dos primeros torneos, Varela vio que tenía un grupo competitivo lleno de promesa.

A pesar del éxito inmediato en el terreno de juego, Daniel necesitaba ayuda y para financiar la este programa de fútbol en la colonia.

“Laurel comenzó a traer cosas desde (San Diego) como teles, radios y ropa usada para vender en el sobreruedas”, Varela recordó. “Recaudamos lo suficiente para mantener nuestro proyecto”.

Varela pronto comenzaría a trabajar con los adolescentes, a los que veía como los menores de edad que estaban en mayor riesgo de caer en las drogas y en las pandillas.

“Para mí era importante desarrollar un equipo para los niños mayores y adolescentes con el fin de ofrecerles estructura y consejos”, dijo. “Hay muchas cosas positivas de las que ellos no saben o no habían oído hablar, así que fue muy importante, especialmente para aquellos jóvenes que estaban fuera de casa”.

Varela no sólo ha tenido un impacto en la vida los niños en el parque, también ha dejado un legado al ayudar a construir un lugar para que todos puedan jugar al fútbol.

“Un día fuimos a la Unidad Deportiva Las Cascadas, a donde solo iban malandros y pandilleros”, Varela recordó. “Hablé con esos jóvenes para que fumen y hagan lo suyo lejos de los niños mientras estábamos en la cancha de fútbol rápido, que tenia superficie de cemento. Empezamos a tener la prácticas regulares ahí y también recogimos basura”.

La labor de Varela fue vista por José Santos, entonces empleado del Instituto Municipal del Deporte en Tijuana (IMDET). Santos informó Varela que era el oficial encargado de la limpieza de la unidad deportiva. Varela se ofreció a ayudar, siempre y cuando sus grupos pudieran practicar ahí.

“Entre el Sr. Santos y yo comenzamos a trabajar en la renovación de la unidad. Yo traía a los jugadores a utilizar las instalaciones y el proporcionaba pintura y materiales de la Ciudad para arreglar cosas”, compartió Varela. “El Sr. Santos tenía un presupuesto ajustado, pero siempre estaba trabajando duro”.

En ese momento no había una liga formal en la comunidad, por lo que Varela organizó juegos para todos los grupos de edad cada domingos, los cuales abarrotaban la unidad.

“El jefe del IMDET vio las mejoras en un torneo de fútbol y estaba muy impresionado, por lo que nos prometió un nuevo campo de fútbol de césped artificial para la unidad deportiva”, dijo Varela.

La construcción vio algunos retrasos pero se completó con éxito. El ayuntamiento también les construyó un nuevo gimnasio, agua, alumbrado y pavimentación.

“El Sr. Santos y yo estábamos muy orgullosos de lo que todo se logró”, dijo Varela.

Después de años y años de solicitar un regreso, la solicitud de Varela fue aceptada en 2015. El volvió a los Estados Unidos y se casó casi de inmediato.

Más tarde, en 2015, The First Goal incorporó formalmente en California como una organización no lucrativa y ha comenzado a hacer planes para operar al norte de la frontera, y continuar sus operaciones de Tijuana.

Mientras tanto, Varela y los que participan en The First Goal ya han realizado su primer campamento de fútbol en el área de National City, este a principios de julio. La organización no lucrativa tiene grandes planes para el futuro.

“Este año nos hemos dado a conocer y hemos conseguido el apoyo de Soccer City”, compartió Varela. “También hemos crecido y estamos buscando establecer otra cancha en Tijuana para nuestro uso y una liga aquí en San Diego”.

A pesar de tener las manos llenas con el crecimiento de la fundación, su vida como casado y la vida al norte de la frontera, Varela sigue trabajando y se mantiene en contacto con los chicos de Tijuana.

“Todos somos grandes amigos y cuando los niños tienen preguntas para mí siempre les dedico de mi tiempo a ellos”, Varela concluyó. “Queremos seguir ayudando a tantas personas como sea posible a través de The First Goal porque son las cosas que a Laurel y a mi nos llenan”.