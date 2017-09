Celia Sotomayor Moody: Filántropa Dedicada

Por Andrea López-Villafaña

La maestra jubilada Celia Sotomayor Moody tiene una pasión por aprender y mantenerse ocupada, así que cuando se le presentó la oportunidad de ocupar un puesto en una organización en San Diego, la tomó.

“Siempre pienso que puede uno estar ocupada y gozar lo que hacemos a la misma vez, no hay tiempo que perder o para sentirse triste”, dijo Sotomayor Moody.

Ella es una delegada de la Casa de México, una organización que busca representar la cultura mexicana en las Casas Internacionales de Balboa Park. La Casa de México es miembro de la Casa de Relaciones del Pacífico, un consorcio de diferentes países.

Sotomayor Moody dijo que el trabajo con la Casa de México le ha dado tanta satisfacción y ha tenido la oportunidad de aprender sobre las diferentes organizaciones.

Aunque su nombre lo implica, la Casa de México no tiene una casa física o cabaña entre las Casas Internacionales. Sotomayor Moody dijo que es triste que no hayan podido reunir los fondos necesarios para construir su casa, pero ella está ayudando a aumentar la conciencia al impulsar la representación de la Casa de México.

Sotomayor Moody es la tesorera de House of Pacific Relations Ladies Auxiliary, una organización formada por miembros de las diferentes casas del consorcio de la Casa de las Relaciones del Pacífico. Ella es la primera latina en ocupar esta posición.

Cada mes los miembros de Ladies Auxiliary se reúnen y celebran un almuerzo diseñado para permitir que las nacionalidades diferente compartir su diversidad en la comida, la música, la ropa y las tradiciones.

Ella sabe que para la Casa de México, tener representación ha sido difícil, pero le gusta decirles a los demás miembros que son un nuevo grupo y que no se rendirán. Recientemente la Casa de México le otorgó un reconocimiento como voluntaria del año por por su compromiso con la organización.

Pero ser voluntaria no es algo nuevo para Sotomayor Moody, ella ha sido voluntaria para muchas organizaciones como de un teatro en Chula Vista y cortar rosas en Balboa Park. También ayudó a su hermana con su organización sin fines de lucro El Consejo Nacional Hispano sobre el Envejecimiento.

“Siempre he disfrutado de mi vida, siempre he tenido esa ansiedad de estudiar y seguir adelante, no me he conformado”, dijo ella. “No se que voy a hacer cuando ya no pueda moverme, porque todavía tengo ese entusiasmo”.

Aunque nació en California, Sotomayor Moody se crió con sus hermanos en México después de que sus padres decidieron regresar porque no podían encontrar trabajo en los Estados Unidos.

Su madre, una maestra, siempre animó a ella ya sus hermanos a seguir una educación superior porque dijo que era la forma en que tendrían un trabajo.

Sotomayor Moody se ríe y recuerda que su mamá le decía tan a menudo que oía la frase que su madre usaba, “Sin educación no tendrás un trabajo” en sus sueños.

Se convirtió en maestra en varios distritos de San Diego como San Ysidro School District y Sweetwater School District.

Y aunque ahora está jubilada tiene un nuevo rol de maestra, está ayudando a que más gente conozca la Casa de México y educar a quienes tienen ciertos prejuicios sobre la cultura mexicana.

Ella dijo que a lo largo de su carrera y vida ella ha luchado contra el pensamiento de prejuicio, y que es importante seguir luchando contra los prejuicios para el futuro.

“Hay que seguir adelante, abrirles el camino a los jóvenes, a los nuevos, eso es lo que yo he pensado”, dijo Sotomayor Moody. “Les quiero abrir el camino”.