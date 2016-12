CBX Celebra un Año de Operaciones

OUT AROUND TOWN Out Around Town – October 28, 2016 La Prensa Wins Awards La Prensa San Diego international correspondent Katia Lopez-Hodoyan earned the accolades of her peers at the San Diego Press Club’s 43rd Annual Excellence in Journalism Awards dinner this past Tuesday, October 25. Katia’s work earned her and La Prensa San Diego four recognitions from the San Diego Press Club. Katia’s winning […]

Entertainment San Diego Symphony In addition to a festive and exciting December concert roster, the San Diego Symphony is launching a month-long festival in celebration of ‘Our American Music’ in January 2017. The Symphony’s ‘Our American Music’ festival will explore various aspects of music made in America and the impact America had, and continues to have, on musical composition and performance. The festival is a way to […]

SPORTS Diciembre Histórico Para el Futbol Femenil en México Por Samuel López El futbol femenil profesional en México tiene grandes sucesos que celebrar en esta época de fiestas decembrinas. Regresa la Liga Femenil Por un lado, se dio a conocer que a partir de septiembre del próximo año la Liga MX contará con un torneo femenil, donde el Club Tijuana Xoloitzcuintles tendrá participación. Este […]