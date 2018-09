Buscan Mantener a Jóvenes Fuera de Prisión

Por Marielena Castellanos

Keijuan fue el orador más joven en una reciente mesa redonda sobre justicia restaurativa en el Dojo Café en City Heights.

El también es beneficiario de los esfuerzos que han llevado a la expansión de dichos programas. Hace un año y medio, se encontró en problemas, pero en lugar de enfrentar a la policía, se le ofreció la oportunidad de hacer las cosas bien para todos los afectados.

“Si no fuera por el programa, estaría encerrado”, dijo Keijuan. Durante la discusión, le dio crédito a Robert Ontiveros, coordinador de mentores del Centro Nacional de Resolución de Conflictos y Community Wraparound por cuidarlo y porque ellos “se aseguraron de no haberme metido en problemas”.

Ahora, Keijuan le muestra al mundo cómo los programas de justicia restaurativa pueden ayudar a los jóvenes a permanecer fuera de la prisión. También juega béisbol, habilidad que aprendió cuando tenía tres años.

Ayudar a gente joven como Keijuan es una de las razones por las que varios líderes se reunieron en el Dojo Café, que también sirve como un espacio para reuniones comunitarias en City Heights.

Varios líderes comunitarios se reunieron para buscar formas de involucrar a más personas en los esfuerzos de justicia restaurativa para ayudar a los jóvenes de la región a no ingresar a la prisión.

La reunión fue organizada por miembros del Equipo de Promoción y Impulso de la Paz de Mid-City CAN, que apoya la justicia restaurativa como una alternativa para abordar el comportamiento delictivo involucrando a los jóvenes responsables del delito, la víctima y la comunidad.

“Todos repiten después de mí, palabra”, dijo Tayari Shorter uno de los cofundadores del Dojo Café mientras daba la bienvenida a todos los que salieron a la conversación.

Shorter también abrió con un poema que escribió cuando era más joven, mucho más militante, “Tratando con el sistema”.

Su poema comenzó: “Apenas aferrados a los privados de derechos de acuerdo con los planos de Jim Crow, sobrevivimos debido a períodos colocados cervicalmente dentro de un sistema de dominación. Períodos en la forma de esperanza de que realmente habrá cambios, y con ello un intento de iluminar a las masas”.

También compartió cómo se involucró con el trabajo de justicia restaurativa, recordando un día cuando trabajaba en el Dojo Café y alguien salió corriendo con su jarra de propinas. Fue en octubre del año pasado después de que la cafetería acababa de abrir.

“Vi la expresión de su rostro, me vi en su juventud, juntos volvimos al Dojo, le conté sobre el trabajo que estábamos haciendo y que él era el tipo de persona para la que estamos aquí”, dijo Shorter.

Shorter dijo que tenía tiempo para reflexionar, si hubiera llamado a la policía.

“Haría lo que mucha gente hace, poniéndolo en el sistema a una edad temprana. No quería hacer eso porque pienso en lo que sería para mí a una edad temprana”, afirmó.

Shorter es nuevo en el trabajo de restauración, pero reconoce la necesidad.

Esta semana el Sacramento Bee informó que un nuevo estudio concluyó que los estudiantes de California todavía experimentan grandes disparidades en el número de días en que se suspenden los diferentes grupos raciales y étnicos. El estudio encontró que el once por ciento de los estudiantes latinos están suspendidos por 25 días o más.

Las disparidades para muchos grupos han mejorado, incluidos los estudiantes latinos, pero aún queda mucho por hacer.

Hace cinco años, Felicia Singleton, que también estaba en el panel, dijo al grupo que tenía el reto de reducir las suspensiones y expulsiones, una tarea que pensó que sería fácil, pero pronto vio problemas.

Una vez que aprendió sobre la justicia restaurativa, buscó la manera de hacerlo funcionar en las escuelas locales, lo que describió como “dentro de un sistema que era punitivo”.

“Es que si hiciste esto, entonces te vas a casa”. No hay conversación entre las dos partes. No hay espacio para la curación”, dijo Singleton. “Entonces mi discurso fue ¿cómo queremos que nuestros estudiantes vuelvan a nosotros? ¿Queremos que vuelvan de la misma manera que ellos se fueron? No, porque entonces lo harán de nuevo. Y nos estamos convirtiendo en el vehículo que los empuja hacia la tubería de la escuela a prisión”.

Singleton asistió a clases de restauración, talleres.

“Me interesé en aprender más sobre la justicia restaurativa”, afirmó.

Agregó inicialmente que se suponía que era un programa piloto, pero, “Cuando pude ver la comodidad en los ojos de los padres cuyo hijo ha sido marginado, abandonaron durante tanto tiempo, cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo diferente (para ella) se trató de hacer todo lo posible para garantizar que no llegara a ningún lado”.

Singleton ahora es profesora adjunto y enseña un curso de justicia restaurativa para estudiantes de justicia penal.

“El primer día de clase es el más difícil porque los estudiantes sienten que no hay lugar para ello, pero una vez que lo experimentan, creo que uno tiene para experimentar el trabajo de restauración”, afirmó Singleton.

El año pasado, el San Diego Union Tribune (SDUT) informó que las tasas de delincuencia juvenil disminuyeron como resultado de los nuevos enfoques para abordar los delitos cometidos por los jóvenes. El SDUT también informó que los datos compilados por la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) mostraron que la tasa de arrestos juveniles en el condado disminuyó un 53 por ciento entre 2011 y 2015.

En el panel también estaba Sean Elo, director de campañas y políticas de Mid-City CAN, quien comenzó a hablar diciendo que el sistema de justicia estaba operando ya que estaba diseñado para funcionar.

“No se puede tener una discusión sobre la justicia sin hablar sobre la esclavitud y el racismo institucional. Ha estado en obras por años. Es importante reconocer que no se resolverá de la noche a la mañana”.

Elo explicó que hay un legislador de San Diego que ha dicho: “Los pobres u oprimidos obtienen programas y las personas poderosas obtienen políticas”.

También dijo que un proyecto de ley sobre el escritorio del gobernador Jerry Brown en este momento impediría que los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado sean suspendidos por un desafío deliberado, lo que significa desobedecer.

Elo también quiere que los presupuestos legislativos incluyan fondos para la capacitación de oficiales de policía que participan en programas de justicia restaurativa.

Los organizadores de la mesa redonda dijeron que la reunión es la primera de más en las próximas semanas.

Elo finalizó sus comentarios con un llamado a la acción que hace referencia al Equipo de Promoción y Impulso de la Paz de Mid-City CAN que se reúne una vez al mes para hablar sobre la creación de un sistema mejor.

Le dijo al grupo, todos tienen la oportunidad de unirse.

“Están a punto de embarcarse en la imaginación de un futuro aún mejor. No hay límite para lo que se puede hacer. Necesitamos personas como ustedes para reunirse con personas que ya están haciendo el trabajo para comenzar a imaginar ese futuro mejor, y luego pasamos las políticas para asegurarnos nuevamente, que cambiamos el sistema y nos aseguramos de que ya no funcione de la manera que lo ha hecho durante tanto tiempo”.