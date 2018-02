Alex Padilla: Defendiendo el Derecho al Voto

Por Andrea López-Villafaña

Como el responsable de liderar una agencia que supervisa los programas que afectan a los votantes, dueños de negocios y residentes, el Secretario de Estado de California, Alex Padilla está dedicado a la expansión y la defensa de los derechos de los votantes.

Tres años después de haber sido jurado a la oficina del Secretario de Estado, Padilla ha trabajado para mejorar varios programas dentro de la agencia, y más que nada, ha aumentado el número de votantes registrados como Oficial Principal de Elecciones de California, lo cual se ha logrado al permitir que los votantes de California se registren en línea, trayendo un incremento en el número de votantes registrados por 2 millones, según Padilla.

Aunque originalmente no planeaba entrar al mundo de la política, para Padilla parecía que no habia otra opción mas que involucrarse.

Originario de Pacoima, California, Padilla se graduó con una licenciatura en ingeniería mecánica de la escuela de sus sueños, el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Sin embargo, hizo el cambio al servicio público durante el tiempo de la Proposición 187 de California, que buscaba establecer un sistema de evaluación estatal para prohibir que los inmigrantes indocumentados se beneficiaran o usaran servicios publicos en California, como atención médica y educación pública.

“Cuando regrese de la universidad era la era de la Proposición 187, y por mucho que no me interesara la política, por mucho que no quisiera tener nada que ver con políticos, me di cuenta por la experiencia de la 187 que no tenía otra opción mas que estar involucrado”, dijo Padilla.

Tener una carrera en la política era algo que Padilla no planeaba buscar y tampoco era algo que fue esperado de su familia.

A fines de la década de 1960, los padres de Padilla emigraron de México a los Estados Unidos, por separado, pero se encontraron y se casaron, dijo Padilla.

A pesar de que sus dos padres se convirtieron en residentes permanentes, Padilla recuerda que la política no era una conversación común en el hogar, porque el estado de sus padres no les permitía votar legalmente.

“No es que mis padres no quisieran inculcarnos esa responsabilidad cívica en nosotros, es porque mis padres no eran elegibles”, dijo Padilla. “Al crecer, eran residentes permanentes legales pero no eran ciudadanos, así que no podían votar”.

Esa falta de familiaridad con el sistema de votación para jóvenes estadounidenses que crecen en hogares similares a los de Padilla, es algo en lo que él reflexiona ahora como Secretario de Estado de California y es algo sobre lo que él está dispuesto a actuar, dijo.

“¿Cuántos millones de jóvenes hay en nuestras escuelas en California con esa misma experiencia? Depende de nosotros crear ese ciclo de participación”, dijo Padilla.

Dijo que comparte su historia personal con estudiantes de secundaria de California no solo porque está orgulloso de ella, sino también porque sabe que no es única.

Padilla dijo que todos tienen una historia acerca del porqué sus familias llegaron a Estados Unidos y tienen esperanzas y sueños para la próxima generación.

“Creo que eso es lo que este país siempre ha sido y seguirá siendo, proporcionando acceso al sueño americano para las personas que quieren trabajar duro para ello”, dijo.

Como Secretario de Estado de California, Padilla tiene muchas responsabilidades, algunas de las cuales incluyen la supervisión de los archivos del estado, las elecciones, las presentaciones comerciales, la provisión de información financiera para candidatos y campañas, y más.

Sin embargo, también es su trabajo defender los derechos de los votantes en California, a los que tuvo que dirigirse como resultado de los recientes ataques al sistema de votación del Estado.

Después de las elecciones presidenciales del 2017, el presidente Donald Trump insistió en que los estados brinden información electoral a una comisión que estaba investigando posibles fraudes electorales, lo que para Padilla era falso, problemático y una invasión de la privacidad.

La Comisión Asesora Presidencial sobre la Integridad Electoral solicitó información que iba más allá de los nombres y direcciones de los votantes del estado, e incluye información la cual Padilla no creía que debe publicarse.

“Dijimos no inmediatamente por preocupaciones de privacidad, preocupaciones de ciberseguridad y preocupaciones sobre los derechos de voto porque era solo un gran pretexto para atacar nuestro derecho fundamental al voto”, dijo Padilla.

Este año, Padilla compartió que los votantes en California tendrán sistemas de votación y registro más accesibles, a través de la implementación de la Ley de Elección del Votante y el Votante del Motor de California.