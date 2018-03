Xolos Enfrentan Peligrosos Tiburones

Tijuana no gana en Veracruz desde hace ocho años y ahora está en la obligación de hacerlo

Por León Bravo

En el mar, la vida es más sabrosa, pero no en el de Veracruz. Por lo menos, no para los Xolos de Tijuana.

En su búsqueda por entrar a la Liguilla, el cuadro fronterizo visita el domingo el puerto jarocho y eso, ya de entrada, representa un obstáculo muy grande de superar.

En siete visitas que han hecho a la cancha de los Tiburones Rojos, Tijuana ha rescatado apenas un triunfo a cambio de tres derrotas y la misma cantidad de empates.

La dificultad natural que los Xolos encuentran cada vez que juegan en Veracruz se acrecentará en esta ocasión por la urgencia que tienen los escualos de sumar tres puntos.

Sumidos en la tabla que determina el descenso, los Tiburones están obligados a sacar el triunfo para mantener vivas sus esperanzas de permanecer en la máxima categoría del fútbol mexicano.

La urgencia del cuadro jarocho es la misma con la que Tijuana debe de enfrentar el partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2018.

Con 17 puntos sumados, los Xolos ocupan el octavo lugar de la tabla general por lo que un tropiezo les podría significar quedar fuera del grupo de ocho equipos que buscan clasificar a la siguiente ronda.

Pumas con 16 puntos, Necaxa, Pachuca y León con 15, podrían rebasar a Tijuana si ganan sus respectivos encuentros y los Tiburones muerden a los canes fronterizos.

Desde que ascendieron a la Primera División, los Xolos han enfrentado 15 veces al Veracruz y la balanza histórica se inclina en favor del cuadro jarocho que suma siete triunfos, cuatro derrotas y cuatro empates.

La única victoria de Tijuana en el estadio Luis Pirata Fuente se registró en diciembre de 2010 por marcador de 2-0 con anotaciones de Mauro Gerk y Javier Gandolfi.

Jornada 13

Viernes 30 de marzo

Morelia vs Chivas

Atlas vs Santos

Sábado 31

Querétaro vs Puebla

Lobos vs Toluca

Tigres vs León

Pachuca vs Monterrey

América vs Cruz Azul

Domingo 1 de abril

Tijuana vs Veracruz

Pumas vs Necaxa