Se Aprieta el Pase a Liguilla Para Xolos

El equipo de Tijuana debe de recatar el triunfo ante el Atlas para mantener sus esperanzas de llegar a la Liguilla

Por León Bravo

Con tres partidos por disputar, los Xolos de Tijuana deben tener un cierre casi perfecto en el Torneo Clausura 2018 para poder instalarse en la Liguilla.

Para mantener vivas las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda, el cuadro fronterizo debe de aprovechar el partido del viernes en el que recibe al Atlas.

“Nosotros buscamos clasificar y entrar fuerte a la Liguilla, no tenemos excusas para no hacerlo”, dijo el técnico de los Xolos Diego Cocca.

Con 17 puntos en su contabilidad, Tijuana se encuentra en el octavo lugar de la tabla general solo por tener mejor diferencia de goleo que Pumas.

La jornada pasada, los Xolos cayeron en Veracruz y de esa manera le regalaron un tanque de oxígeno a los Tiburones Rojos que de manera desesperada buscan salvarse del descenso.

El choque de este viernes en el Estadio Caliente también es en contra de un equipo que está buscando conservarse en primera división.

Los Rojinegros del Atlas están en el antepenúltimo lugar de la tabla porcentual y en lo que va del actual torneo apenas ha podido sumar 10 puntos.

Enfrentar a un rival con una situación tan comprometida significa que los Xolos tendrán que esforzarse al máximo para rescatar el triunfo.

“Hay que tener muchos respeto porque el rival está jugándose el

descenso, son momentos muy difíciles para los jugadores del equipo rival y nosotros debemos estar conscientes de ello”, dijo Cocca.

Torneo Clausura 2018

Jornada 14

Viernes 6 de abril

Tijuana vs Atlas

Puebla vs Pachuca

Sábado 7

Cruz Azul vs Lobos

Monterrey vs Pumas

León vs Morelia

Necaxa vs América

Chivas vs. Veracruz

Domingo 8

Toluca vs Tigres

Santos vs Querétaro