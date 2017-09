Llegó la Hora de Noquear

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady ‘Triple G’ Golovkin suben el ring para protagonizar lo que se espera sea la pelea del año

Por León Bravo

Mientras uno trató de esquivar la pelea a toda costa, el otro siempre buscó que el combate se llevará a cabo.

Ahora, ya no hay nada que impida ver a los aficionados el pleito que esperaron por tanto tiempo.

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin subirán el sábado al cuadrilátero de la T-Mobile Arena en Las Vegas para protagonizar lo que se espera sea la pelea del año.

“Nunca rehuí la pelea, simple y sencillamente las circunstancias tenían que las adecuadas para poder enfrentarnos”, dijo “Canelo”.

“La gente siempre ha pedido esta pelea, era cuestión de tiempo para que se diera y ahora la gente tendrá lo que tanto ha deseado”, comentó el pecoso de Guadalajara.

Ante Golovkin, Álvarez buscará sumar el triunfo 50 de su carrera profesional en la que solamente ha perdido una vez y empatado otra.

Para poder acrecentar su leyenda, el pugilista tapatío deberá sobrevivir la carga de dinamita que saldrá de los puños de su rival en turno.

El kazajo llega al pleito con una marca inmaculada de 37 victorias, 33 de ellas por la vía del nocauts.

“Estoy consciente de que esta será la pelea más difícil de mi carrera, pero también creo que será la pelea más difícil que Golovkin haya tenido”, dijo “Canelo”.

Aunque no hay un favorito claro, los apostadores piensan que Golovkin debe de ganar el pleito.

Un triunfo de “Canelo” sería considerado como una sorpresa por los dueños de las casas de apuestas.

“Si no me dan como favorito es algo que no me apura, arriba del ring se verá quién es el mejor”, dijo el mexicano.

Más sobre ‘Triple G’

Edad: 35 años

Gennady Gennadyevich Golovkin nació en Karagandá, en la entonces República Socialista Soviética de Kazajistán y mantiene récord invicto de 37 victorias, de las cuales 33 han sido mediante la vía del nocaut.

El kazajo ostenta el título mundial de la categoría de peso mediano en tres de los cinco organismos del boxeo mundial.

En octubre de 2014, Golovkin peleó contra el mexicano Marco Antonio Rubio en la Ciudad de Los Ángeles, a quien noqueó durante el segundo asalto para ganar el título del CMB, reteniendo el título de la AMB súper y el de la OIB.

Su último pleito fue el pasado 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York, donde derrotó al estadounidense Daniel Jacobs por decisión unánime.

Desde 2008 había ganado todas sus peleas por nocauts antes de enfrentar a Jacobs.

Más Sobre “Canelo”

Edad: 27 años

Saúl Álvarez nació en Guadalajara, México y llega a esta pelea con 12 años de carrera profesional.

Mantiene un récord de 49 victorias de las cuales 34 han sido por nocauts. Sufrió una la derrota ante Floyd Mayweather y tiene un empate.

Su último combate fue el 6 de mayo en contra de Julio César Chávez Jr., a quien venció por decisión unánime.

En septiembre de 2012 derrotó por nocaut al británico Liam “Beefy” Smith durante el noveno asalto, en pelea celebrada en el AT&T Stadium de Dallas Texas.

Tras esa pelea, obtuvo el título mundial de peso superwélter de la OMB.

En peso mediano obtuvo su primer título mundial al vencer por decisión unánime al puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, en pelea celebrada en noviembre de 2015, en Las Vegas, proclamándose como campeón Mediano ante el CMB.

Meses más tarde, enfrentó al inglés Amir Khan en Las Vegas, a quien noqueó en el sexto round para retener el título mediano del CMB.