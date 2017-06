Atacan a Novia de ‘Canelo’

Por León Bravo

Sin duda que es espectacularmente bella, hermosa y sensual. Un monumento de mujer diría yo.

Shannon de Lima se ha convertido en la nueva conquista sentimental del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

La manera en la que me enteré de la noticia de que la modelo venezolana y el pelirrojo de Guadalajara son pareja, es el motivo que me lleva a escribir la columna de hoy.

Mientras trataba de circular por una de la atestadas carreteras de la caótica ciudad de Los Ángeles, los conductores del programa “La Zona” de ESPN Radio comenzaron a platicar del tema.

“Este sí es un verdadero nocaut para ‘Canelo’, ser novio de Shannon de Lima es el nocaut más grande en su carrera”, dijo en tono de broma uno de los conductores.

Hasta aquí, el comentario chusco y gracioso del locutor se mantenía dentro de la línea del respeto y el buen gusto.

El problema fue que el otro comentarista que estaba en el programa cruzó la frontera de ser gracioso para pasar a ser un barbaján

“Esa sí es buena carne”, dijo el pelafustán al referirse al Shannon de Lima.

“Estoy seguro que carne tan fina como esa no hemos comido jamás”, reiteró el comentarista de ESPN.

La soez de sus comentarios fueron celebrados con sonoras carcajadas por parte de su compañero de cabina.

Referirse a una mujer como un pedazo de carne es inadmisible y es una falta de respeto que debió ser sancionada por los altos ejecutivos de ESPN Deportes, pero no lo fue.

No es posible que los empleados de una empresa de comunicación tan importante, cuya señal llega a millones de personas, tengan la libertad de insultar a las mujeres sin enfrentar consecuencia alguna.

Shannon de Lima es una de la mujeres más hermosas del escenario público y su belleza la ha llevado a ser reconocida en todo el planeta.

La venezolana se mueve en esferas muy altas de la sociedad y eso la ha permitido tener parejas que también gozan de fama, dinero y popularidad.

Shannon de Lima despierta la envidia de todos los hombres que no estamos ni cerca algún día poder acercarnos a ella.

Fue esa misma envidia la que llevó a los comentaristas de ESPN Radio a cruzar la frontera entre un comentario gracioso y una absoluta falta de respeto.

Me quiero imaginar si el mismo comentario hubiera sido proferido en un programa de ESPN en inglés.

“Shannon de Lima looks like a very good piece of meat to me”.

Estoy seguro que ese comentario hubiera encendido el disgusto de los radioescuchas quienes de manera enfurecida hubieran incendiado las redes sociales.

Estoy seguro que de inmediato, la empresa hubiera sancionado fuertemente, sino es que despedido, a ese comentarista.

En este caso no pasó nada de eso.

Los radioescuchas de ESPN Radio en español no se sintieron ofendidos por el comentario y la empresa no hizo nada por sancionar a uno de sus empleados que públicamente comparó a una bella mujer con un pedazo de carne.

Parecería ser que las actitudes machistas enraizadas en la cultura hispana nos siguen sirviendo como escudo para seguir diciendo estupideces sin temor a enfrentar consecuencia alguna.