‘Is That A Gun In Your Pocket?’ se Estrena

Por Diana Rodriguez

El control de armas en Estados Unidos es un tema sensible. Sin embargo, puede analizarse desde una perspectiva distinta: a través del cine. “Is That A Gun In Your Pocket?” es el nombre de la comedia que hoy viernes 31 de marzo, se estrena en diversas plataformas, en donde la participación de actores latinos como Fernanda Romero (“The Eye”, “Without Men”), Horatio Sanz (“Saturday Night Live” y “Wreck it Ralph”) y Jacqueline Pinol (“CSI: New York” y “24”), destaca en la divertida cinta.

La historia se desarrolla en Rockford Texas, sitio en donde los hombres valoran sus armas tanto como a sus esposas, sin embargo, dado un acontecimiento inesperado con un arma, en donde afortunadamente no hay heridos, Jenna (Andrea Anders) inicia un movimiento a manera de huelga, convenciendo a todas las mujeres del pueblo de aplicar la abstinencia sexual hacia sus maridos, hasta que todas las armas que poseen sean entregadas, lo que causa una situación de decisiones difíciles, dada la cultura de Texas y la vida de hogar.

Con un toque muy particular, Is That A Gun In Your Pocket?, escrita, dirigida y producida por Matt Cooper, ha desatado conversaciones y polémica sobre el control de armas en Estados Unidos, combinado con los temas de empoderamiento femenino y la sexualidad, con un elenco que da vida a personajes únicos, en donde destaca la participación de reconocidos actores y actrices como Cloris Leachman y John Michael Higgins

Este nuevo film de Matt Cooper y Lori Miller, productora asociada, ha sido seleccionado por audiencias top y jurados de numerosos festivales de cine en estados con un número extenso de portadores de armas. Es sin duda, una interesante perspectiva y punto de reflexión acerca de las costumbres sociales y el histórico debate en referencia al control de armas en el país y sus consecuencias.