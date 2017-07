‘El Desconocido’ Llega a la Televisión

Redacción

Cinelatino estrenará su primera serie original, “El Desconocido: La Historia del Cholo Adrián”, sobre la mano derecha del narcotraficante más famoso del mundo este viernes, 28 de julio con emisiones continuas a las 8 p.m.

Inspirada en eventos de la vida real, “El Desconocido” es la historia ficticia de “El Cholo” Adrián, el principal hombre del infame narcotraficante “El Chato” Guzmán, quien es el jefe del cartel de narcotráfico más poderoso de México.

Este drama cargado de acción cuenta la historia de El Cholo, quien nació en una familia de narcotraficantes en un pequeño pueblo de Sinaloa y es el hijo del legendario narco El Cobra. La serie sigue el ascenso al poder de El Cholo dentro del cartel, su gran amistad con El Chato, su trágica historia de amor y finalmente su captura junto con El Chato.

“Esta serie cautivadora es diferente de cualquier otro drama sobre narcos que hay en la televisión”, dice Carolina Bilbao, Productora Ejecutiva de “El Desconocido” y Directora Ejecutiva Creativa de Cinelatino. “Esta serie ficticia, inspirada en noticias de la vida real, va más allá de una narración básica y examina el lado humano de la guerra—la historia profundiza en los personajes y sus experiencias personales, elecciones, dilemas y conflictos, así como lo que significa haber nacido en una familia de narcos y no tener ninguna otra alternativa real”.

“Los televidentes podrán identificar temas de amistad, familia, juventud, amor y pérdida. Estamos honrados de contar esta historia que nunca antes se había contado y estamos confiados de que a las audiencias les encantará”, agregó Bilbao.

La serie, que tiene cinco partes, cuenta con un elenco estelar conformado por Guillermo Iván (“Vantage Point”, “Sin Memoria”), Estrella Solís (“Como Dice el Dicho”), Mario Zaragoza (“Man on Fire”, “Suave Patria”), Scarlet Gruber (“Tierra de Reyes”, “Passions of the Heart”), Ivonne Montero (“Ladrón que Roba a Ladrón”, “El Tigre de Santa Julia”), y José Ángel Bichir (“Tiempo Final”, “Los Simuladores”), entre otros.

The Chamanas, banda indie originaria de Ciudad Juarez-El Paso y nominada a un Grammy Latino como mejor artista nuevo en 2016, realizó la canción original “Las Penas” para los créditos de apertura de la serie.

Dirigida por el célebre director de cine Gonzalo González, la serie fue escrita por Erick Hernández y producida por Plus Entertainment exclusivamente para Cinelatino.

Luego del estreno, nuevos episodios estrenarán todos los domingos a las 8 p.m. hora del pacífico, con el episodio de la semana anterior saliendo al aire a las 7 p.m.

Los televidentes podrán tener más información, incluyendo contenido detrás de escenas, biografías de los personajes, entrevistas con los actores, y concursos, en www.SoyElDesconocido.com