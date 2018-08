Shaila Dúrcal Rendirá Homenaje a su Madre y a Juan Gabriel

Por Alexandra Mendoza

Cuando era niña, Shaila Dúrcal pidió que le dieran un micrófono y no lo ha soltado desde entonces.

Tenía apenas cuatro años cuando vio a su madre, la legendaria Rocío Dúrcal grabando su música junto a Alberto, como siempre le llamó a Juan Gabriel.

En ese estudio en Madrid, España, pasó incontables horas, y todavía recuerda que su padre, el también cantante Junior, solo le pedía que al entrar guardara silencio.

Si bien se perdía al ver “tantos botones” de aquella consola y no entendía bien lo que pasaba, de lo que no tenía duda es que ya nacía en ella el deseo de seguir los pasos de su madre.

Luego de darle “mucha lata” a Juan Gabriel, éste accedió.

“Me acuerdo perfecto que bajaron el micrófono lo más que pudieron, me pusieron un banco y me trepé así como si estuviera subiendo el Kilimanjaro”, narra Shaila en una charla con La Prensa San Diego.

Fue así como grabó la primera frase “No estarás más más sola”, con la que inicia el emblemático tema “Amándote” de la gran Rocío Dúrcal.

“Desde entonces ya sabía que quería hacer esto”, confiesa la cantante española durante su visita a San Diego.

Corte de escena a hoy, cuando con una trayectoria de 15 años en la música prepara su séptimo disco y una gira de presentaciones por California.

Primeramente, el 22 de agosto en el California Theatre de San José, seguido del 24 de agosto en The Novo de Los Ángeles, para cerrar en el Teatro Balboa de San Diego el 25 de agosto.

En su paso por la región fronteriza aprovechará para celebrar por anticipado su cumpleaños, a la par de brindar un homenaje tanto a su madre como a Juan Gabriel a unos días de su segundo aniversario luctuoso.

Aún no adelanta cuál será el repertorio, pero garantiza una velada inolvidable en la recorrerá tanto los grandes éxitos de su madre, como temas de corte mexicano y otros que forman parte de su camino musical.

El que no faltará es su más reciente sencillo “Qué importa”, que se desprende de la que será su nueva producción para la cual, aún no tiene fecha de salida.

El parecido físico con su madre es evidente. Incluso, reconoce que ella misma se ha “asustado” con el parecido frente al espejo. “Me veo a veces y digo, ¡ay, mi mamá!”, comenta.

El mejor consejo que recibió de ella fue “paciencia, hija”, como siempre le decía, mismo que pone en práctica hasta hoy.

A Shaila Dúrcal no le molesta que siempre le pregunten de su madre. Al contrario, “si no me hablan de ella, yo la saco a relucir”, revela. “Todo lo que soy se lo debo a ella”.

Sin embargo, ambas trazaron sus propias carreras. Con la misma pasión, pero por avenidas diferentes.

Shaila nunca pensó que también incursionaría en el género mexicano, pero fue el mismo público el que de una u otra forma lo demandó. Lo que sí, es que nunca se pondrá los vestidos que lució su madre, incluso, menciona que ni cuando ella vivía lo hizo.

Pero los éxitos de Rocío Dúrcal seguirán trascendiendo ahora en voz de su hija más pequeña.

“Mi vida entera es un homenaje a mi madre”, enaltece la cantante. “La extraño mucho, se me fue muy temprano, quisiera platicar con ella”.

Que no haya duda, “obviamente voy a cantar Amor Eterno toda la vida”, menciona Shaila Dúrcal.

Y así será, con el mismo ahínco y el mismo sueño, que cuando se aferró a aquel micrófono en un estudio de Madrid.